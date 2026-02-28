Argentina cria inteligência artificial que facilita busca por processos e acelera decisões judiciais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 07:00
Advogados argentinos agora contam com uma aliada poderosa para enfrentar a burocracia dos tribunais. Uma nova inteligência artificial promete transformar a rotina jurídica ao agilizar a localização de precedentes específicos.
A plataforma JurisprudenciaARG.com surge como solução para sistemas obsoletos e fragmentados. O projeto une direito e tecnologia para otimizar processos que antes levavam horas de trabalho manual intenso e bastante caro.
A iniciativa nasceu da parceria entre o advogado Leonardo Limanski e o especialista em computação Gastón Krasny. Juntos, eles desenvolveram uma ferramenta capaz de organizar dados complexos de forma muito intuitiva.
Atualmente, muitos escritórios na Argentina perdem tempo em portais judiciais com layouts antigos. Essas plataformas provinciais não se integram, resultando em buscas lentas e muitas vezes desgastantes no dia a dia.
Encontrar a decisão certa para sustentar uma estratégia processual costuma ser uma missão cara. Por isso, a dificuldade em acessar jurisprudência relevante havia sido naturalizada no dia a dia da profissão jurídica.
A nova plataforma utiliza inteligência artificial para organizar e tornar mais eficiente a busca por decisões. Além disso, o sistema recebe mais de 700 novas decisões judiciais que passam a integrar o banco diariamente.
A produtividade é o grande destaque, pois pesquisas que consumiam três horas são feitas em dez minutos. Consequentemente, o advogado ganha tempo para focar no atendimento ao cliente e em teses jurídicas mais complexas.
O desenvolvimento exigiu um mapeamento detalhado das fontes oficiais e dos padrões de cada tribunal. Primeiramente, a ferramenta coleta as decisões e depois padroniza os documentos que possuem diferentes formatos.
Em seguida, a inteligência artificial gera resumos e identifica termos relevantes de forma automática. Assim, o sistema reduz resultados imprecisos e facilita a localização de precedentes alinhados ao tema pesquisado.
A proposta vai além da tecnologia, pois equilibra o acesso entre grandes escritórios e profissionais autônomos. Desse modo, a ferramenta atua como apoio operacional, assumindo tarefas repetitivas e cansativas no setor.