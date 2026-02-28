DIREITO

Argentina cria inteligência artificial que facilita busca por processos e acelera decisões judiciais

Nova plataforma reduz tempo de pesquisa jurídica de horas para minutos com uso de inteligência artificial

Advogados argentinos agora contam com uma aliada poderosa para enfrentar a burocracia dos tribunais. Uma nova inteligência artificial promete transformar a rotina jurídica ao agilizar a localização de precedentes específicos.

A plataforma JurisprudenciaARG.com surge como solução para sistemas obsoletos e fragmentados. O projeto une direito e tecnologia para otimizar processos que antes levavam horas de trabalho manual intenso e bastante caro.

A iniciativa nasceu da parceria entre o advogado Leonardo Limanski e o especialista em computação Gastón Krasny. Juntos, eles desenvolveram uma ferramenta capaz de organizar dados complexos de forma muito intuitiva.

O desafio da pesquisa jurídica

Atualmente, muitos escritórios na Argentina perdem tempo em portais judiciais com layouts antigos. Essas plataformas provinciais não se integram, resultando em buscas lentas e muitas vezes desgastantes no dia a dia.

Encontrar a decisão certa para sustentar uma estratégia processual costuma ser uma missão cara. Por isso, a dificuldade em acessar jurisprudência relevante havia sido naturalizada no dia a dia da profissão jurídica.

Tecnologia a serviço do advogado

A nova plataforma utiliza inteligência artificial para organizar e tornar mais eficiente a busca por decisões. Além disso, o sistema recebe mais de 700 novas decisões judiciais que passam a integrar o banco diariamente.

A produtividade é o grande destaque, pois pesquisas que consumiam três horas são feitas em dez minutos. Consequentemente, o advogado ganha tempo para focar no atendimento ao cliente e em teses jurídicas mais complexas.

Como o sistema funciona na prática

O desenvolvimento exigiu um mapeamento detalhado das fontes oficiais e dos padrões de cada tribunal. Primeiramente, a ferramenta coleta as decisões e depois padroniza os documentos que possuem diferentes formatos.

Em seguida, a inteligência artificial gera resumos e identifica termos relevantes de forma automática. Assim, o sistema reduz resultados imprecisos e facilita a localização de precedentes alinhados ao tema pesquisado.