Maior lago do Brasil surpreende em tamanho e poderia comportar cidades inteiras

Com quase 300 quilômetros de extensão, a Lagoa dos Patos impressiona pelo tamanho e pela importância ambiental no sul do país

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08:00

Entre paisagens que atraem turistas e desafios climáticos recentes, o gigante gaúcho segue no centro das atenções
Entre paisagens que atraem turistas e desafios climáticos recentes, o gigante gaúcho segue no centro das atenções

Você sabia que existe um corpo d’água no Brasil tão extenso que, em termos de dimensão, poderia comportar cidades inteiras? Estamos falando da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, considerada a maior lagoa costeira da América Latina.

Com cerca de 265 a 290 quilômetros de extensão, ela impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pela importância ambiental, econômica e histórica. Suas águas conectam diferentes municípios e fazem parte da identidade do estado.

Quando a paisagem virou preocupação

Em 2024, durante as fortes enchentes que atingiram o estado, a Lagoa dos Patos ganhou destaque nacional. O aumento do volume de água contribuiu para alagamentos em cidades como São Lourenço do Sul e Pelotas.

Depois do episódio, autoridades intensificaram a instalação de limnígrafos, equipamentos que monitoram o nível da água em tempo real.

Esses dispositivos enviam dados precisos para centros de monitoramento e auxiliam órgãos de emergência, como o Corpo de Bombeiros, na tomada de decisões rápidas diante de eventos extremos.

Destino para quem busca natureza e aventura

Mas nem só de alertas vive a lagoa. Em dias tranquilos, o cenário é convite para passeios de barco, vela e esportes como kitesurf e windsurf, impulsionados pelos ventos constantes da região.

A orla e os molhes são pontos tradicionais para caminhadas e fotos, especialmente no entardecer, quando o céu reflete tons alaranjados na água. Há ainda trapiches e mirantes ideais para contemplação ou pesca de barranco.

Como chegar

Quem sai de São Paulo pode voar até Porto Alegre ou direto para Pelotas. A capital gaúcha facilita o acesso à parte norte da lagoa, já Pelotas é estratégica para explorar o sul e o estuário.

De carro, a viagem pode ultrapassar 1.100 km, dependendo do destino final. Também há opções de ônibus com conexão em Porto Alegre.

