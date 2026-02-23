Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pare de acreditar que existe a pressão arterial ideal: médicos dizem o que levar em conta pra saber se você tem hipertensão

Especialistas dizem que metas de pressão arterial em idosos devem levar em conta risco, sintomas e condição de saúde, e não um único número fixo

  • B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:00

Com o envelhecimento, diretrizes médicas passam a recomendar metas de pressão mais flexíveis e adaptadas a cada paciente
Com o envelhecimento, diretrizes médicas passam a recomendar metas de pressão mais flexíveis e adaptadas a cada paciente Crédito: (Foto: Freepik)

Por muitos anos, a ideia de que 120/80 mmHg seria a “pressão arterial perfeita” virou quase uma regra universal. Mas, na prática clínica, esse número nem sempre faz sentido, especialmente entre os idosos.

Segundo o Dr. Mário Tenório, médico de medicina funcional no Brasil, o envelhecimento traz mudanças naturais ao corpo, como a diminuição da elasticidade das artérias e alterações nos mecanismos que regulam a pressão arterial.

O que você precisa saber sobre a hipertensão arterial pulmonar

É uma doença rara, progressiva e grave, muitas vezes confundida com asma porque começa com falta de ar, cansaço e fadiga. por Getty Image
Os sintomas pioram com o tempo, podendo evoluir para tontura, desmaios, dor no peito, inchaço nas pernas, palpitações e risco de morte. por Getty Image
O diagnóstico costuma demorar cerca de dois anos, já que os sinais são genéricos e podem ser confundidos com asma, sinusite ou tuberculose. por Getty Image
O exame que confirma a doença é o cateterismo cardíaco, que mede diretamente a pressão nas artérias pulmonares. por Getty Image
Sem tratamento, a sobrevida média é de 2 a 3 anos, mas com acompanhamento especializado pode chegar a décadas. por Getty Image
A doença é mais frequente em mulheres, e médicos costumam recomendar evitar gravidez pelo alto risco de óbito materno. por Freepik
No Brasil, mais de 100 mil pessoas convivem com a doença, e na Bahia há 459 pacientes acompanhados em centros de referência. por Freepik
A HAP danifica ou bloqueia as artérias pulmonares, obrigando o coração a fazer mais força para bombear sangue. por Imagem: antoniodiaz | Shutterstock
A principal causa de morte é a falência do ventrículo direito, que se sobrecarrega ao tentar vencer a pressão elevada nos pulmões. por Imagem: Chokniti-Studio | Shutterstock
Não há cura, mas tratamentos com medicamentos, oxigênio, diuréticos e mudanças no estilo de vida conseguem controlar os sintomas e retardar a progressão da doença. por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
1 de 10
É uma doença rara, progressiva e grave, muitas vezes confundida com asma porque começa com falta de ar, cansaço e fadiga. por Getty Image

Esses processos são esperados com a idade e não significam, necessariamente, doenças. Por isso, aplicar um único valor “ideal” para todos pode ser inadequado.

Em seu canal no YouTube, o médico defende que as metas de pressão devem ser individualizadas, levando em conta o histórico médico, os sintomas, o risco cardiovascular e o estado funcional de cada pessoa.

O que dizem as diretrizes internacionais

Hoje, várias diretrizes já caminham nessa direção.

Nos Estados Unidos, as recomendações ACC/AHA de 2017 indicam que a maioria das pessoas com mais de 65 anos pode ter como meta uma pressão sistólica abaixo de 130 mmHg, desde que haja acompanhamento adequado, orientação baseada, entre outros dados, no estudo SPRINT.

Para idosos de menor risco, uma meta de abaixo de 140/90 mmHg também é considerada aceitável.

Já as diretrizes europeias sugerem que, entre 65 e 80 anos, se o paciente tolerar bem, a pressão sistólica pode ficar entre 130 e 139 mmHg. Para pessoas com mais de 80 anos, a faixa pode ser mais flexível, entre 140 e 150 mmHg.

Uma revisão sistemática publicada na revista Hypertension em 2025 reforçou essa visão: em pacientes hipertensos com 75 anos ou mais, atingir pressão sistólica abaixo de 130 mmHg reduz eventos cardiovasculares e mortalidade, sem aumento significativo de efeitos adversos graves, o que aponta para a possibilidade de um controle mais rigoroso, desde que individualizado.

Na Ásia, as diretrizes de 2022 de Taiwan passaram a definir hipertensão com base na pressão média medida em casa acima de 130/80 mmHg.

O Ministério da Saúde local também incentivou o uso do modelo de medição domiciliar “722” (duas medições, duas vezes ao dia, por sete dias) para confirmar o diagnóstico.

Quando a pressão fica baixa demais

O médico também chama atenção para outro ponto importante: pressão baixa demais também pode ser perigosa. Em idosos, a queda excessiva da pressão diastólica pode comprometer a perfusão cerebral, causando sintomas como tontura, visão turva, fadiga e hipotensão postural.

O maior risco, segundo ele, são as quedas, que frequentemente resultam em fraturas, internações e até perda de autonomia funcional.

Controle, sim, mas com bom senso

A principal mensagem, segundo o Dr. Mário Tenório, é que não existe um único valor ideal de pressão arterial válido para todos os idosos. A meta deve ser definida caso a caso, combinando sintomas, histórico médico e risco individual.

Isso não significa abandonar o controle. Pelo contrário: ele recomenda que os idosos continuem monitorando a pressão e adotem medidas básicas de saúde, como:

  • praticar exercícios regularmente
  • reduzir o consumo de sal
  • controlar o peso
  • melhorar a qualidade do sono

Para quem já foi diagnosticado com hipertensão, o alerta é claro: não se deve interromper a medicação por conta própria, mesmo após atingir bons níveis de pressão.

Os remédios anti-hipertensivos, quando bem indicados, ajudam a reduzir o risco de AVC, infarto e progressão da doença renal crônica.

Tags:

Saúde

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo