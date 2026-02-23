SERASA

Feirão Limpa Nome com descontos de até 99% começa nesta segunda-feira (23)

Mutirão segue até o dia 1º de abril de 2026

Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:33

Feirão Serasa Limpa Nome Crédito: Serasa Divulgação

O Feirão Limpa Nome da Serasa tem início nesta segunda-feira (23) e oferece descontos que podem chegar a 99% para consumidores interessados em renegociar dívidas e sair da inadimplência. A 35ª edição do maior mutirão de negociação do país segue até o dia 1º de abril de 2026.

De acordo com a empresa de proteção ao crédito, o Brasil encerrou 2025 com 81,2 milhões de pessoas inadimplentes — número recorde que representa 49,7% da população adulta.

Nesta edição, mais de 2,2 mil empresas parceiras participam da ação, entre bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, concessionárias de energia, universidades e cooperativas de crédito. Dívidas negativadas e também débitos com mais de cinco anos podem aparecer com condições especiais de negociação.

Durante o Feirão, os consumidores encontram, segundo a Serasa, as melhores oportunidades do ano para renegociar pendências, com possibilidade de parcelamento facilitado e abatimentos expressivos. Em alguns casos, é possível quitar o débito via PIX e ter o nome limpo na hora. As parcelas podem começar a partir de R$ 9,90, com opções de pagamento por boleto, PIX ou cartão.

As negociações podem ser feitas de forma online, por telefone ou presencialmente. A empresa informa que as ofertas e condições são as mesmas em todos os canais, sejam digitais ou físicos. Após a quitação, o pagamento é realizado diretamente à empresa credora, que tem prazo de até cinco dias úteis para comunicar a baixa da dívida aos cadastros de inadimplência.