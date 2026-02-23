Acesse sua conta
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Novo concurso do Corpo de Bombeiros oferece 110 vagas com salários de até R$ 18 mil

Oportunidades são para candidatos de nível superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:39

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil.
Concurso público Crédito: Shutterstock

Estão abertas inscrições para dois concursos públicos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Ao todo, são 110 vagas, sendo 100 para a função de soldado e 10 para oficial. É exigido nível superior paras os dois cargos.

Os salários variam de R$ 8.015,00 (soldado) a R$ 18.670,37 (oficial). As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (25), com taxas de R$ 200 e R$ 250, no site do Idib, organizador do certame. As provas ocorrerão no dia 29 de março.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Principais requisitos

Possuir altura mínima de:

Para as candidatas do sexo feminino - 1,60 m

Para candidatos do sexo masculino - 1,65 m

Não ter completado a idade máxima de 30 (trinta) anos até o último dia de inscrição;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Comprovar a conclusão de curso de graduação em nível superior, mediante apresentação do certificado de Conclusão ou do diploma do curso superior de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou por órgão oficial com competência delegada (Soldado); e comprovar, mediante apresentação de certidão de conclusão ou diploma de curso superior, em original ou cópia autenticada, a conclusão de graduação em qualquer área do conhecimento, em nível de Bacharelado ou Licenciatura Plena, expedido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou por órgão oficial com competência delegada, devendo o documento conter o respectivo registro (Oficial).

O concurso para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina contará com seis etapas de avaliação: prova objetiva e redação, com caráter eliminatório e classificatório; teste de aptidão física; avaliação psicológica; exames de saúde médico e odontológico; Questionário de Investigação Social (QIS), com garantia de contraditório e ampla defesa; além da apresentação de documentos e exame toxicológico — todas essas últimas fases de caráter eliminatório.

