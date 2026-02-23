EMPREGO

Novo concurso do Corpo de Bombeiros oferece 110 vagas com salários de até R$ 18 mil

Oportunidades são para candidatos de nível superior

Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 08:39

Concurso público Crédito: Shutterstock

Estão abertas inscrições para dois concursos públicos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Ao todo, são 110 vagas, sendo 100 para a função de soldado e 10 para oficial. É exigido nível superior paras os dois cargos.

Os salários variam de R$ 8.015,00 (soldado) a R$ 18.670,37 (oficial). As inscrições podem ser feitas até quarta-feira (25), com taxas de R$ 200 e R$ 250, no site do Idib, organizador do certame. As provas ocorrerão no dia 29 de março.

Principais requisitos

Possuir altura mínima de:

Para as candidatas do sexo feminino - 1,60 m

Para candidatos do sexo masculino - 1,65 m

Não ter completado a idade máxima de 30 (trinta) anos até o último dia de inscrição;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Comprovar a conclusão de curso de graduação em nível superior, mediante apresentação do certificado de Conclusão ou do diploma do curso superior de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou por órgão oficial com competência delegada (Soldado); e comprovar, mediante apresentação de certidão de conclusão ou diploma de curso superior, em original ou cópia autenticada, a conclusão de graduação em qualquer área do conhecimento, em nível de Bacharelado ou Licenciatura Plena, expedido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou por órgão oficial com competência delegada, devendo o documento conter o respectivo registro (Oficial).