EMPREGOS E SOLUÇÕES

Como se preparar para o mercado de trabalho

Digitalização forçada obriga baianos a recalcular a rota das carreiras e profissões em 2026

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:00

Mercado de trabalho em 2026: conheça o guia da reinvenção profissional para o trabalhador baiano Crédito: Shutterstock

O mercado de trabalho na Bahia está em plena metamorfose. Se antes o diploma era o ponto final da qualificação, em 2026, ele é apenas o ponto de partida. Uma pesquisa recente da Catho acende o alerta: flexibilidade, tecnologia e bem-estar são os pilares que definem as contratações agora. Mas como essa tendência se traduz na prática para quem busca uma vaga em Salvador ou no interior do estado?

Para Eduardo Murin, COO do CNA+, esses sinais já são realidade de ponta a ponta na Bahia. "A digitalização acelerou em setores tradicionais como comércio, turismo e educação. Vemos empresas de todos os tamanhos adotando automação e inteligência artificial", afirma.

Segundo o executivo, o trabalho híbrido também abriu portas para que profissionais baianos disputem vagas globais, o que elevou a linha de corte da qualificação.

Um dos exemplos mais claros dessa reinvenção está no Sul da Bahia. O polo turístico, hoje um dos mais sofisticados do mundo, tornou-se um laboratório de novas competências. "Hotéis, beach clubs e restaurantes demandam formação sólida e domínio de línguas estrangeiras, mas também familiaridade com sistemas complexos de gestão e reservas", pontua Murin.

Essa necessidade de atualização não se restringe à alta hotelaria; ela atinge desde o setor administrativo até o comércio de bairro, onde o atendimento digital e a agilidade tecnológica tornaram-se requisitos básicos.

Base tripla

Para garantir a relevância no mercado de trabalho em 2026, o profissional deve estruturar sua carreira sobre uma tríade essencial de competências, conforme aponta o especialista.

O primeiro pilar é a tecnologia, que hoje vai muito além do setor de TI para se consolidar como um "letramento digital" obrigatório em qualquer função.

Complementando essa base técnica, os idiomas surgem como uma ferramenta estratégica indispensável, funcionando como uma ponte que conecta desde profissionais autônomos até pequenos negócios locais a fornecedores e clientes em um cenário globalizado.

Por fim, o diferencial competitivo reside nas habilidades comportamentais, as chamadas soft skills. Em processos seletivos onde os candidatos apresentam formações técnicas equivalentes, a postura, a inteligência emocional e a capacidade de aprender rápido — a adaptabilidade — tornaram-se os principais critérios de desempate, definindo quem está realmente pronto para evoluir junto com as empresas.

Reposicionamentos

A ideia de que a formação termina na formatura é o maior erro de quem tenta se reposicionar. Murin defende a educação continuada, através de cursos de curta e média duração. "Eles permitem aprendizado prático e aplicação imediata. É a estratégia ideal para quem precisa de resultados rápidos sem ficar longos períodos fora do mercado", explica.

O COO do CNA+ Eduardo Murin ressalta que o trabalho híbrido e remoto ampliou o acesso dos profissionais baianos a vagas fora do estado Crédito: Divulgação

Reinventar-se profissionalmente deixou de ser um movimento de risco para se tornar uma estratégia de sobrevivência e inteligência no mercado de trabalho atual. Seja por insatisfação, desemprego ou pela simples percepção de que a tecnologia transformou o setor de atuação, a transição de carreira é o grande tema de 2026.

No entanto, o sucesso dessa jornada depende menos de impulsividade e muito mais de um roteiro prático bem executado. De acordo com Eduardo Murin, o primeiro passo para qualquer mudança bem-sucedida é o diagnóstico honesto. O profissional deve encarar o próprio currículo com um olhar clínico, listando as habilidades que já possui e, principalmente, identificando os "gaps" — as lacunas de conhecimento — em relação ao cargo que deseja ocupar.

Esse inventário pessoal é o que impede que o trabalhador navegue à deriva em um mar de incertezas.Com as lacunas identificadas, entra em cena o foco no objetivo. Um erro comum em momentos de transição é a "obesidade mental": o consumo desenfreado de cursos aleatórios que não se conectam a uma meta clara.

Murin alerta que o tempo e o investimento devem ser direcionados a capacitações que conversem diretamente com o novo setor. Escolher o aprendizado certo é tão importante quanto decidir o que não estudar.

Por fim, a transição exige uma mudança de mentalidade sobre o tempo. A regra de ouro é não esperar a crise chegar. Antecipar-se às mudanças tecnológicas e às flutuações do mercado é um sinal de maturidade.

Check list da Reinvenção

Mapeamento de Competências Liste suas cinco principais habilidades técnicas e comportamentais

Análise de Mercado Pesquise três vagas dos seus sonhos e anote quais requisitos você ainda não preenche (os "gaps")

Funil de Aprendizado Selecione apenas um curso ou certificação que ataque diretamente sua maior lacuna de conhecimento.

Networking Estratégico Conecte-se com três pessoas que já atuam na área desejada para entender os desafios do dia a dia

Reserva de Contingência Calcule o tempo necessário para sua transição e planeje-se financeiramente para o período de adaptação