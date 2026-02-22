Acesse sua conta
Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Eclipse Solar traz mudanças decisivas na vida de alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 08:00

Momento é de abertura de caminhos e positividade
Crédito: Imagem gerada por IA

Após o dia 17 de fevereiro de 2026, o Eclipse Solar em Aquário ganha destaque, e astrólogos apontam que o movimento pode ser visto como um divisor de águas para alguns signos fixos, especialmente Aquário, Leão e Touro. Na astrologia, esse tipo de evento é associado ao fechamento de ciclos, decisões mais conscientes e novos começos, funcionando como um recomeço simbólico que convida a reorganizar prioridades e alinhamento de escolhas com o que faz sentido para o futuro.

Os signos Aquário, Leão e Touro são considerados influenciados por eclipse, justamente por serem signos fixos que prezam pela estabilidade. Quando um eclipse acontece em um signo fixo, astrólogos revelam que ajustes profundos, em situações arrastadas, finalmente encontram um desfecho ou uma direção.

Para Touro, o eclipse solar em Aquário costuma ser associado à vida profissional, à imagem pública e ao reconhecimento por esforços de longo prazo. Astrólogos apontam que esse é um momento em que desafios recentes podem abrir espaço para melhorias concretas e maior visibilidade de talentos.

Para Leão, o destaque recai sobre relacionamentos, com mais sinceridade e trocas afetivas. Esse é um período propício para diálogos transparentes e decisões sobre vínculos importantes, trazendo clareza emocional sobre o que continua, o que muda e o que precisa ser finalizado.

Já para Aquário, ligado ao fenômeno, a previsão gira em torno de autoconhecimento e redefinição de identidade. O eclipse favorece a percepção de padrões que se repetiam sem resultado, incentivando a autoaceitação e escolhas mais fiéis às próprias preferências, limites e desejos.

