Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual será o salário do goleiro Bruno no novo time

Goleiro de 41 anos fez sua estreia pelo Vasco-AC na Copa do Brasil com eliminação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:45

Goleiro Bruno
Goleiro Bruno Crédito: Reprodução

A contratação de Bruno pelo Vasco-AC chamou atenção antes mesmo da bola rolar - e seguiu repercutindo após a estreia. O goleiro de 41 anos entrou em campo pela equipe acreana na partida contra o Velo Clube, pela primeira fase da Copa do Brasil, marcou um gol na disputa por pênaltis, defendeu duas cobranças, mas não evitou a eliminação. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Vasco-AC foi superado por 3 a 2 nas penalidades.

Desde que o contrato foi anunciado, há curiosidade sobre o salário do atleta no novo clube. Segundo informações divulgadas pelo Mercado da Bola Atualizado, Bruno deve receber aproximadamente R$ 15 mil mensais para defender o time acreano.

Goleiro Bruno estreia com eliminação no Vasco-AC

Homenagem a jogadores presos por Reprodução
Homenagem a jogadores presos por Reprodução
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento médico por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento por Reprodução
Goleiro Bruno agora joga no Vasco do Acre por Rede Amazônica
Goleiro Bruno treinando por Rede Amazônica
1 de 7
Homenagem a jogadores presos por Reprodução

A situação do jogador também gera debate por causa do seu histórico criminal. Com passagem marcante pelo Flamengo, onde ganhou projeção nacional, ele também atuou por Corinthians e Atlético Mineiro ao longo da carreira. Em 2010, foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado da modelo Eliza Samudio.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Goleiro Bruno acerta com time que tem quatro jogadores investigados por estupro

Goleiro Bruno fala sobre morte de Eliza Samudio e diz que foi 'omisso', mas não mandou matar

Goleiro Bruno é demitido de clube depois de reclamar de 'pilantragem'

Goleiro Bruno desiste de encontro com o filho de Eliza Samúdio por suposta ‘armação’

'De olho no lance': Goleiro Bruno faz publicação após passaporte de Eliza Samudio ser encontrado

A regularização para atuar pelo Vasco-AC ocorreu na quarta-feira (18), quando o nome do goleiro foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, ele ficou liberado para estrear no dia seguinte.

Bruno pode atuar profissionalmente porque progrediu para o regime semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde 2023. Após deixar a prisão, passou por clubes como Boa Esporte-MG, Rio Branco-AC, Araguacema-TO, Atlético-RJ e Capixaba-ES antes de acertar com o Vasco-AC.

Tags:

Goleiro Bruno Vasco-ac

Mais recentes

Imagem - Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão

Ingressos Atlético de Alagoinhas x Bahia: saiba como comprar e o alerta importante para Sócios Esquadrão
Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
Imagem - Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

Com um único treino, Bahia conclui preparação para enfrentar o Atlético de Alagoinhas

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão