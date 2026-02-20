RETORNO

Saiba qual será o salário do goleiro Bruno no novo time

Goleiro de 41 anos fez sua estreia pelo Vasco-AC na Copa do Brasil com eliminação

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:45

Goleiro Bruno Crédito: Reprodução

A contratação de Bruno pelo Vasco-AC chamou atenção antes mesmo da bola rolar - e seguiu repercutindo após a estreia. O goleiro de 41 anos entrou em campo pela equipe acreana na partida contra o Velo Clube, pela primeira fase da Copa do Brasil, marcou um gol na disputa por pênaltis, defendeu duas cobranças, mas não evitou a eliminação. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Vasco-AC foi superado por 3 a 2 nas penalidades.

Desde que o contrato foi anunciado, há curiosidade sobre o salário do atleta no novo clube. Segundo informações divulgadas pelo Mercado da Bola Atualizado, Bruno deve receber aproximadamente R$ 15 mil mensais para defender o time acreano.

A situação do jogador também gera debate por causa do seu histórico criminal. Com passagem marcante pelo Flamengo, onde ganhou projeção nacional, ele também atuou por Corinthians e Atlético Mineiro ao longo da carreira. Em 2010, foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado da modelo Eliza Samudio.

A regularização para atuar pelo Vasco-AC ocorreu na quarta-feira (18), quando o nome do goleiro foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, ele ficou liberado para estrear no dia seguinte.