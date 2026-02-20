Saiba qual será o salário do goleiro Bruno no novo time

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:45
A contratação de Bruno pelo Vasco-AC chamou atenção antes mesmo da bola rolar - e seguiu repercutindo após a estreia. O goleiro de 41 anos entrou em campo pela equipe acreana na partida contra o Velo Clube, pela primeira fase da Copa do Brasil, marcou um gol na disputa por pênaltis, defendeu duas cobranças, mas não evitou a eliminação. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Vasco-AC foi superado por 3 a 2 nas penalidades.
Desde que o contrato foi anunciado, há curiosidade sobre o salário do atleta no novo clube. Segundo informações divulgadas pelo Mercado da Bola Atualizado, Bruno deve receber aproximadamente R$ 15 mil mensais para defender o time acreano.
Goleiro Bruno estreia com eliminação no Vasco-AC
A situação do jogador também gera debate por causa do seu histórico criminal. Com passagem marcante pelo Flamengo, onde ganhou projeção nacional, ele também atuou por Corinthians e Atlético Mineiro ao longo da carreira. Em 2010, foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado da modelo Eliza Samudio.
A regularização para atuar pelo Vasco-AC ocorreu na quarta-feira (18), quando o nome do goleiro foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, ele ficou liberado para estrear no dia seguinte.
Bruno pode atuar profissionalmente porque progrediu para o regime semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde 2023. Após deixar a prisão, passou por clubes como Boa Esporte-MG, Rio Branco-AC, Araguacema-TO, Atlético-RJ e Capixaba-ES antes de acertar com o Vasco-AC.