Goleiro Bruno acerta com time que tem quatro jogadores investigados por estupro

Atleta ainda precisa ser registrado para jogar

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:36

Goleiro Bruno Crédito: Reprodução

O goleiro Bruno Fernandes, de 41 anos, anunciou nas redes sociais que acertou seu retorno ao Vasco-AC. Em suas postagens, ele apareceu ao lado de atletas da equipe, mas a diretoria ainda não confirmou oficialmente a contratação.

O acerto acontece em um momento delicado para o clube. Quatro jogadores do Vasco-AC são investigados por suspeita de estupro contra duas mulheres. Segundo a Polícia Civil, um suspeito foi preso em flagrante no último sábado, e a detenção virou prisão preventiva. Ontem, outros três tiveram mandados de prisão preventiva expedidos.

Em nota, o clube afirmou que "adotou medidas administrativas internas para apuração dos fatos e permanece à disposição para colaborar integralmente com as autoridades" e que "não compactua com qualquer forma de violência e adotará as medidas cabíveis, no âmbito interno, conforme o andamento das investigações".

O Vasco-AC encara o Velo Clube na quinta-feira, às 19h, na Arena da Floresta, pela primeira fase da Copa do Brasil. Bruno ainda precisa ser registrado no BID para poder jogar.

Será a segunda passagem do goleiro pelo time acreano, que ele defendeu em 2020 no segundo turno do Campeonato Acreano e na Série D do Brasileirão.

Bruno cumpre liberdade condicional desde janeiro de 2023. Ele foi condenado em 2013 a 23 anos e 1 mês de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver de sua ex-namorada, Eliza Samudio, desaparecida em 2010 em Minas Gerais. O corpo nunca foi encontrado. O atleta teve progressão para o regime semiaberto em 2019.