DECISÃO

Ex-goleiro Bruno tem 5 dias para se apresentar à Justiça e pode voltar à prisão

Determinação acontece após pedido do MP-RJ pelo cancelamento da liberdade condicional do ex-jogador

Monique Lobo

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:09

Ex-goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã nas redes sociais Crédito: Reprodução

A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro determinou, nesta sexta-feira (6), um prazo de 5 dias para que o ex-goleiro Bruno Fernandes se apresente ao Conselho Penitenciário e regularize a sua liberdade condicional. As informações são do G1. A medida aconteceu após pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) para que o benefício prisional seja cancelado.

Na quinta-feira (5), Bruno publicou em seu perfil no Instagram fotos da sua ida a partida do Flamengo, seu ex-time, durante a partida contra o Internacional, no Maracanã. Na legenda das imagens ele comemorou o "retorno" ao estádio.

Ex-goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã 1 de 6

Em seu pedido, o MP-RJ argumentou a concessão da liberdade não teria seguido todos os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, o que, na avaliação da promotoria, comprometeria a legalidade da decisão.

O prazo para os cinco dias imposto pela Justiça fluminense começa a valer a partir da intimação. Caso ele não cumpra, poderá ser preso novamente.

Pena de mais de 20 anos

Bruno foi condenado em 2013 a 23 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samudio. O corpo da vítima nunca foi localizado.