MISTÉRIO

O que se sabe sobre o passaporte de Eliza Samudio encontrado em Portugal

Achado reacendeu interesse sobre o caso

Carol Neves

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:33

Passaporte de Eliza Samudio Crédito: Reprodução/Leo Dias TV

A descoberta de um passaporte em nome de Eliza Samudio em Portugal despertou curiosidade e levantou questionamentos sobre se isso teria alguma ligação com a morte dela - embora o corpo nunca tenha sido encontrado, a Justiça considerou Eliza Samudio morta no processo que levou à condenação dos envolvidos.

Até agora, o que se sabe é que o documento é antigo, tem registro de entrada no país europeu em 2007 e foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que agora aguarda orientações do Itamaraty sobre como proceder.

Passaporte de Eliza Samudio 1 de 3

Onde e como o passaporte de Eliza Samudio foi encontrado

De acordo com informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o passaporte foi localizado no fim de 2025 em um imóvel alugado em Portugal e dividido por moradores. O documento estava guardado entre livros, sobre uma estante.

A pessoa que encontrou o passaporte não teve a identidade revelada publicamente e foi chamada de “José” na reportagem.

Estado do documento e autenticidade

Segundo a publicação, o passaporte estava em bom estado de conservação, com todas as páginas intactas. Ainda conforme o portal, o governo brasileiro confirmou que o documento é verdadeiro e que não há registro de emissão de uma segunda via em nome de Eliza Samudio.

Carimbo de entrada é anterior ao crime

O passaporte traz um carimbo de entrada em Portugal datado de 5 de maio de 2007, sem registro de saída do país. A data, no entanto, é três anos anterior ao desaparecimento de Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Provavelmente, a brasileira visitava o país europeu e perdeu o documento durante a estadia.

Por conta da data, o registro não comprova que Eliza tenha estado em Portugal após o crime nem altera o que já se sabe sobre o caso.

Relembre Eliza Samudio 1 de 6

O que ainda precisa ser esclarecido

A análise do passaporte e de possíveis registros associados deve se concentrar na chamada cadeia de custódia - ou seja, por onde o documento circulou ao longo dos anos e em que circunstâncias chegou ao local onde foi encontrado. Esse ponto é considerado central para entender o contexto do achado.

O que disse o Consulado do Brasil em Lisboa

Em nota reproduzida pelo Portal LeoDias, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informou que fez “comunicação oficial ao Itamaraty em Brasília” sobre o recebimento do passaporte. O órgão afirmou que aguarda instruções sobre os próximos passos a serem adotados.

A nota também esclarece que consulado e embaixada são postos distintos, embora ambos funcionem em Lisboa.

Relembre o caso Eliza Samudio

Eliza Samudio desapareceu em junho de 2010 após avisar amigos que faria uma viagem. O caso ganhou repercussão nacional e resultou, em 2013, na condenação do ex-goleiro Bruno Fernandes e de outros envolvidos.

Eliza conheceu Bruno quando ele atuava pelo Flamengo. A gravidez, tornada pública em 2009, desencadeou uma disputa de paternidade e o registro de boletins de ocorrência. Meses após o desaparecimento, o último local citado nas investigações foi um sítio do ex-goleiro em Minas Gerais, onde foram encontrados objetos como roupas e fraldas.