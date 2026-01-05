TÁ VIVA?

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Documento original foi localizado no fim de 2025 e informação foi apurada com exclusividade pelo portal LeoDias

Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:56

Eliza Samudio Crédito: Divulgação

Um passaporte antigo de Eliza Samudio foi encontrado em um apartamento de aluguel em Portugal no fim de 2025. A informação foi apurada e divulgada com exclusividade pelo Portal LeoDias. O documento foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que já comunicou o achado ao Itamaraty, em Brasília.

Relembre Eliza Samudio 1 de 6

Segundo o portal LeoDias, o passaporte estava entre livros dispostos em uma estante de um imóvel compartilhado. O morador que encontrou o documento reconheceu imediatamente de quem se tratava ao ver a foto. “Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque. Pela foto eu já sabia de quem era a dona”, relatou.

Pertences de Eliza Samudio 1 de 6

De acordo com a apuração, o passaporte não possui segunda via e está em bom estado de conservação, com todas as páginas intactas. Há apenas um registro de entrada, datado de 5 de maio de 2007, três anos antes do registro da sua morte, sem qualquer anotação de saída do país.

Ainda segundo o relato feito ao portal LeoDias, não foi possível identificar quem deixou o documento no local nem há quanto tempo ele estava no apartamento. Após a descoberta, o morador procurou a equipe do site, que acompanhou a entrega oficial do passaporte às autoridades brasileiras em Lisboa.

Em nota enviada ao portal, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informou que já fez a comunicação oficial ao Ministério das Relações Exteriores. “O consulado já informou o Itamaraty em Brasília e aguarda instruções sobre os próximos passos. De nossa parte, vamos cumprir o que for determinado”, diz o comunicado.

A mãe de Eliza Samudio, Sonia Moura, foi procurada pelo portal LeoDias para comentar a descoberta, mas não respondeu até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.

O achado reacende a atenção sobre o caso que chocou o país há 15 anos e segue cercado de lacunas, já que o corpo de Eliza Samudio nunca foi encontrado.

Teorias da conspiração

A revelação do passaporte também provocou uma onda de teorias da conspiração nas redes sociais, com internautas levantando a hipótese de que Eliza Samudio poderia estar viva. Especialistas e autoridades, no entanto, descartam essa possibilidade. O documento encontrado é antigo, possui apenas um registro de entrada em 2007 e não há qualquer indício oficial de uso posterior.

Além disso, o caso teve investigação extensa, julgamento, condenações e confissões reconhecidas pela Justiça brasileira. Não existe, até hoje, nenhuma prova concreta que sustente a tese de que Eliza tenha sobrevivido, e o achado do passaporte, embora intrigante, não altera os fatos estabelecidos judicialmente.

Relembre o caso

Eliza Samudio foi assassinada em junho de 2010, aos 25 anos, em um crime que chocou o país. As investigações apontaram que ela foi morta a mando do então goleiro Bruno Fernandes, com quem teve um filho. Bruno foi condenado pela Justiça como mandante do homicídio, além dos crimes de sequestro e ocultação de cadáver. Também foram condenados Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, apontado como executor do crime, e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo do jogador, condenado por participação no sequestro e cárcere privado.