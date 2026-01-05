Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Documento original foi localizado no fim de 2025 e informação foi apurada com exclusividade pelo portal LeoDias

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:56

Eliza Samudio
Eliza Samudio Crédito: Divulgação

Um passaporte antigo de Eliza Samudio foi encontrado em um apartamento de aluguel em Portugal no fim de 2025. A informação foi apurada e divulgada com exclusividade pelo Portal LeoDias. O documento foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que já comunicou o achado ao Itamaraty, em Brasília.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
1 de 6
Eliza Samudio por Reprodução

Segundo o portal LeoDias, o passaporte estava entre livros dispostos em uma estante de um imóvel compartilhado. O morador que encontrou o documento reconheceu imediatamente de quem se tratava ao ver a foto. “Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque. Pela foto eu já sabia de quem era a dona”, relatou.

Pertences de Eliza Samudio

Pertences de Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Fátima Moura e filha Eliza Samudio por Reprodução
1 de 6
Pertences de Eliza Samudio por Reprodução

De acordo com a apuração, o passaporte não possui segunda via e está em bom estado de conservação, com todas as páginas intactas. Há apenas um registro de entrada, datado de 5 de maio de 2007, três anos antes do registro da sua morte, sem qualquer anotação de saída do país.

Ainda segundo o relato feito ao portal LeoDias, não foi possível identificar quem deixou o documento no local nem há quanto tempo ele estava no apartamento. Após a descoberta, o morador procurou a equipe do site, que acompanhou a entrega oficial do passaporte às autoridades brasileiras em Lisboa.

Leia mais

Imagem - Lucas Lima assume namoro dois anos após fim do casamento com Sandy

Lucas Lima assume namoro dois anos após fim do casamento com Sandy

Imagem - Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia

Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia

Imagem - Última semana: Dona de Mim tem incêndio, Sofia à beira da morte e desfechos emocionantes

Última semana: Dona de Mim tem incêndio, Sofia à beira da morte e desfechos emocionantes

Em nota enviada ao portal, o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa informou que já fez a comunicação oficial ao Ministério das Relações Exteriores. “O consulado já informou o Itamaraty em Brasília e aguarda instruções sobre os próximos passos. De nossa parte, vamos cumprir o que for determinado”, diz o comunicado.

A mãe de Eliza Samudio, Sonia Moura, foi procurada pelo portal LeoDias para comentar a descoberta, mas não respondeu até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto para eventual manifestação.

Leia mais

Imagem - Previsão aponta virada profissional intensa para Aquário até o meio do ano; veja o que vai mudar

Previsão aponta virada profissional intensa para Aquário até o meio do ano; veja o que vai mudar

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro

Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro

O achado reacende a atenção sobre o caso que chocou o país há 15 anos e segue cercado de lacunas, já que o corpo de Eliza Samudio nunca foi encontrado.

Teorias da conspiração

A revelação do passaporte também provocou uma onda de teorias da conspiração nas redes sociais, com internautas levantando a hipótese de que Eliza Samudio poderia estar viva. Especialistas e autoridades, no entanto, descartam essa possibilidade. O documento encontrado é antigo, possui apenas um registro de entrada em 2007 e não há qualquer indício oficial de uso posterior.

Além disso, o caso teve investigação extensa, julgamento, condenações e confissões reconhecidas pela Justiça brasileira. Não existe, até hoje, nenhuma prova concreta que sustente a tese de que Eliza tenha sobrevivido, e o achado do passaporte, embora intrigante, não altera os fatos estabelecidos judicialmente.

Relembre o caso

Eliza Samudio foi assassinada em junho de 2010, aos 25 anos, em um crime que chocou o país. As investigações apontaram que ela foi morta a mando do então goleiro Bruno Fernandes, com quem teve um filho. Bruno foi condenado pela Justiça como mandante do homicídio, além dos crimes de sequestro e ocultação de cadáver. Também foram condenados Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, apontado como executor do crime, e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo do jogador, condenado por participação no sequestro e cárcere privado.

Apesar das condenações, o corpo de Eliza Samudio nunca foi localizado, o que mantém o caso cercado de comoção e questionamentos até hoje.

Tags:

Eliza Samudio

Mais recentes

Imagem - Bella Campos e Cauã Reymond deixam de se seguir meses após treta em 'Vale Tudo'

Bella Campos e Cauã Reymond deixam de se seguir meses após treta em 'Vale Tudo'
Imagem - Aos 38 anos, atriz assume primeiro namoro e fala sobre solidão da mulher negra

Aos 38 anos, atriz assume primeiro namoro e fala sobre solidão da mulher negra
Imagem - Lucas Lima assume namoro dois anos após fim do casamento com Sandy

Lucas Lima assume namoro dois anos após fim do casamento com Sandy

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
01

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet
03

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Imagem - Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios
04

Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios