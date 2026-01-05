CURIOSIDADE

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

História vivida pela família do jogador virou lição sobre dinheiro e influenciou a forma como ele passou a lidar com as próprias finanças

Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:57

Neymar Crédito: Reprodução

Um episódio vivido na família de Neymar ajudou a moldar a relação do jogador com dinheiro. Há cerca de 22 anos, o avô do atleta foi um dos vencedores da Mega-Sena e recebeu um prêmio de R$ 250 mil. O valor, no entanto, foi gasto em cerca de dois meses.

Em entrevista concedida em 2018, Neymar contou que o pai chegou a sugerir apoio na administração do dinheiro, mas o avô preferiu cuidar sozinho do montante. Sem planejamento financeiro, os gastos se acumularam rapidamente, incluindo a compra de uma moto de alto valor, até que o prêmio se esgotasse.

A experiência serviu como alerta dentro da família. Segundo o jogador, a situação mostrou, ainda na infância, como a falta de organização pode fazer grandes quantias desaparecerem em pouco tempo.

A partir dali, Neymar e o pai passaram a adotar uma postura mais cautelosa em relação às finanças. Ao longo da carreira, essa atenção se manteve, com decisões tomadas de forma planejada e acompanhamento direto da gestão financeira.