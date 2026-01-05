Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

História vivida pela família do jogador virou lição sobre dinheiro e influenciou a forma como ele passou a lidar com as próprias finanças

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:57

Neymar
Neymar Crédito: Reprodução

Um episódio vivido na família de Neymar ajudou a moldar a relação do jogador com dinheiro. Há cerca de 22 anos, o avô do atleta foi um dos vencedores da Mega-Sena e recebeu um prêmio de R$ 250 mil. O valor, no entanto, foi gasto em cerca de dois meses.

Em entrevista concedida em 2018, Neymar contou que o pai chegou a sugerir apoio na administração do dinheiro, mas o avô preferiu cuidar sozinho do montante. Sem planejamento financeiro, os gastos se acumularam rapidamente, incluindo a compra de uma moto de alto valor, até que o prêmio se esgotasse.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução
1 de 15
Kartódromo, heliponto e lazer de sobra marcam a mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução

A experiência serviu como alerta dentro da família. Segundo o jogador, a situação mostrou, ainda na infância, como a falta de organização pode fazer grandes quantias desaparecerem em pouco tempo.

A partir dali, Neymar e o pai passaram a adotar uma postura mais cautelosa em relação às finanças. Ao longo da carreira, essa atenção se manteve, com decisões tomadas de forma planejada e acompanhamento direto da gestão financeira.

Leia mais

Imagem - Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro

Milagre financeiro surpreende 3 signos e muda o rumo de janeiro

Imagem - Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (5 de janeiro) avisa a 6 signos: começa agora a era mais poderosa de recomeços da sua vida

Anjo da Guarda desta segunda (5 de janeiro) avisa a 6 signos: começa agora a era mais poderosa de recomeços da sua vida

Desde os primeiros passos no futebol profissional até as grandes transferências internacionais, a trajetória do jogador foi marcada não apenas pelo talento em campo, mas também por uma administração cuidadosa do patrimônio, reflexo direto das lições aprendidas ainda cedo dentro de casa.

Tags:

Neymar Mega-sena Mega da Virada

Mais recentes

Imagem - Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)

Como Peixes, Câncer e Gêmeos podem usar a energia de hoje para ganhar dinheiro (5 de janeiro)
Imagem - Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia

Coincidência macabra: namorados sofrem acidentes de moto diferentes e morrem no mesmo dia
Imagem - Peixes entra em um ano de libertação emocional, amadurecimento financeiro e clareza de propósito em 2026

Peixes entra em um ano de libertação emocional, amadurecimento financeiro e clareza de propósito em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
01

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário
02

Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão
04

O amor começa a fluir: 5 signos entram em uma fase de mais estabilidade e conexão