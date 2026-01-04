LOTERIA

Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Concurso especial bilionário teve apenas três faixas de premiação

Fernanda Varela

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:00

Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

A Mega da Virada entrou para a história na 17ª edição ao sortear um prêmio superior a R$ 1 bilhão e registrar a maior arrecadação desde a criação do concurso especial, em 2008. O sorteio foi realizado no dia 1º de janeiro e distribuiu R$ 1,09 bilhão entre seis apostas que acertaram as seis dezenas.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o concurso 2955 arrecadou mais de R$ 3 bilhões, alta de 22,6% em relação ao ano anterior. As dezenas sorteadas foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

Seis apostas acertaram todos os números e dividiram o prêmio principal, com pagamento individual de cerca de R$ 181,8 milhões. Três dessas apostas foram feitas em casas lotéricas, nas cidades de João Pessoa, na Paraíba, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Franco da Rocha, em São Paulo. As outras três foram registradas pela internet, no sistema da Caixa.

Na segunda faixa de premiação, a quina contemplou 3.921 apostas, com prêmio de aproximadamente R$ 11,9 mil para cada uma. Já a quadra, terceira faixa do concurso, pagou R$ 216,76 para 308.315 bilhetes.

Quem acertou 3 números ganha alguma coisa?

Não. Quem acertou apenas três números na Mega da Virada não recebe prêmio. O concurso especial possui somente três faixas de premiação previstas em regulamento, sena para seis acertos, quina para cinco acertos e quadra para quatro acertos.