Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega da Virada: qual o prêmio para quem acertou 3 números do bilhete?

Concurso especial bilionário teve apenas três faixas de premiação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:00

Números sorteados da Mega da Virada 2026
Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

A Mega da Virada entrou para a história na 17ª edição ao sortear um prêmio superior a R$ 1 bilhão e registrar a maior arrecadação desde a criação do concurso especial, em 2008. O sorteio foi realizado no dia 1º de janeiro e distribuiu R$ 1,09 bilhão entre seis apostas que acertaram as seis dezenas.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o concurso 2955 arrecadou mais de R$ 3 bilhões, alta de 22,6% em relação ao ano anterior. As dezenas sorteadas foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Seis apostas acertaram todos os números e dividiram o prêmio principal, com pagamento individual de cerca de R$ 181,8 milhões. Três dessas apostas foram feitas em casas lotéricas, nas cidades de João Pessoa, na Paraíba, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Franco da Rocha, em São Paulo. As outras três foram registradas pela internet, no sistema da Caixa.

Na segunda faixa de premiação, a quina contemplou 3.921 apostas, com prêmio de aproximadamente R$ 11,9 mil para cada uma. Já a quadra, terceira faixa do concurso, pagou R$ 216,76 para 308.315 bilhetes.

Leia mais

Imagem - Grupo explica estratégia milionária para acertar 45 quinas na Mega da Virada

Grupo explica estratégia milionária para acertar 45 quinas na Mega da Virada

Imagem - Por que a Mega da Virada arrecadou R$ 3 bilhões e só repassou R$ 1 bilhão? Veja para onde vai o resto do dinheiro

Por que a Mega da Virada arrecadou R$ 3 bilhões e só repassou R$ 1 bilhão? Veja para onde vai o resto do dinheiro

Imagem - Mega da Virada 2025: veja como conferir se você tem algum prêmio a receber

Mega da Virada 2025: veja como conferir se você tem algum prêmio a receber

Quem acertou 3 números ganha alguma coisa?

Não. Quem acertou apenas três números na Mega da Virada não recebe prêmio. O concurso especial possui somente três faixas de premiação previstas em regulamento, sena para seis acertos, quina para cinco acertos e quadra para quatro acertos.

Por isso, apostas com três números corretos não se enquadram nas categorias oficiais de pagamento da Mega da Virada e não têm direito a qualquer valor, conforme as regras estabelecidas pela Caixa.

Tags:

Loteria Mega da Virada

Mais recentes

Imagem - Janeiro de 2026 abre um novo capítulo no amor para todos os signos

Janeiro de 2026 abre um novo capítulo no amor para todos os signos
Imagem - Vozeirão apaixonado: Marta canta com a esposa durante casamento

Vozeirão apaixonado: Marta canta com a esposa durante casamento
Imagem - 2026 marca uma virada financeira profunda para todos os 12 signos do zodíaco

2026 marca uma virada financeira profunda para todos os 12 signos do zodíaco

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
03

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir
04

Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir