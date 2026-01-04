LOTERIA

Grupo explica estratégia milionária para acertar 45 quinas na Mega da Virada

Bolões com apostas múltiplas elevaram as chances de acerto, mas custo alto foi diluído ao longo do ano entre cerca de 500 participantes

Fernanda Varela

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 06:50

Mega da Virada Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Um grupo de apostadores que investiu cerca de R$ 13 milhões em bolões da Mega da Virada chamou atenção após registrar 45 quinas no concurso especial. Apesar de não ter acertado a sena, a estratégia adotada ajuda a explicar como funcionam as chamadas apostas múltiplas e por que elas ampliam significativamente as chances de premiação.

O responsável pela organização é o sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, morador de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás. Ele organiza bolões há cerca de 13 anos e explica que a lógica é simples, apostar mais números de uma só vez equivale a registrar milhares de jogos diferentes em um único volante.

Segundo Glaciel, uma aposta com 20 dezenas cobre 38.760 combinações possíveis de seis números. Por isso, o valor do jogo é elevado, mas a probabilidade de acerto cresce de forma proporcional. Em uma comparação direta, uma aposta simples de seis dezenas tem chance de 1 em 50.063.860 de acertar a sena. Já uma aposta com 20 números reduz essa chance para 1 em 1.292.

O grupo fez 57 apostas com 20 dezenas. Cada uma custou R$ 232.560, valor suficiente para a compra de um imóvel. O custo total foi dividido entre três subgrupos, que somam cerca de 500 pessoas, e pago de forma parcelada ao longo do ano.

De acordo com o organizador, os participantes contribuem mensalmente com cotas entre R$ 160 e R$ 190. Dessa forma, quando chega o fim do ano, o valor total das apostas já está quitado.

Mesmo sem acertar a sena, o grupo conseguiu retorno relevante com as quinas e quadras. Pela tabela da Caixa Econômica Federal, caso um volante com 20 dezenas tivesse acertado os seis números na Mega da Virada, o prêmio equivaleria a uma sena, mais 84 quinas e 1.365 quadras.

Considerando o prêmio de cerca de R$ 1,09 bilhão da edição de 2025 e um cenário hipotético semelhante ao ocorrido, o grupo poderia ter recebido aproximadamente R$ 182 milhões apenas com um dos jogos, valor cerca de 13 vezes maior que o total investido, sem contar as demais premiações menores.

Mesmo com um prejuízo estimado em R$ 12 milhões nesta edição, os organizadores afirmam que a intenção é continuar apostando em conjunto. A estratégia agora pode ser redirecionar o valor arrecadado para outros concursos. Glaciel colocou em votação, nos grupos de WhatsApp dos participantes, a possibilidade de usar o dinheiro para apostas na Lotofácil, cujo próximo sorteio deve estar acumulado.