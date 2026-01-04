Grupo explica estratégia milionária para acertar 45 quinas na Mega da Virada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 06:50
Um grupo de apostadores que investiu cerca de R$ 13 milhões em bolões da Mega da Virada chamou atenção após registrar 45 quinas no concurso especial. Apesar de não ter acertado a sena, a estratégia adotada ajuda a explicar como funcionam as chamadas apostas múltiplas e por que elas ampliam significativamente as chances de premiação.
O responsável pela organização é o sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, morador de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás. Ele organiza bolões há cerca de 13 anos e explica que a lógica é simples, apostar mais números de uma só vez equivale a registrar milhares de jogos diferentes em um único volante.
Segundo Glaciel, uma aposta com 20 dezenas cobre 38.760 combinações possíveis de seis números. Por isso, o valor do jogo é elevado, mas a probabilidade de acerto cresce de forma proporcional. Em uma comparação direta, uma aposta simples de seis dezenas tem chance de 1 em 50.063.860 de acertar a sena. Já uma aposta com 20 números reduz essa chance para 1 em 1.292.
O grupo fez 57 apostas com 20 dezenas. Cada uma custou R$ 232.560, valor suficiente para a compra de um imóvel. O custo total foi dividido entre três subgrupos, que somam cerca de 500 pessoas, e pago de forma parcelada ao longo do ano.
De acordo com o organizador, os participantes contribuem mensalmente com cotas entre R$ 160 e R$ 190. Dessa forma, quando chega o fim do ano, o valor total das apostas já está quitado.
Mesmo sem acertar a sena, o grupo conseguiu retorno relevante com as quinas e quadras. Pela tabela da Caixa Econômica Federal, caso um volante com 20 dezenas tivesse acertado os seis números na Mega da Virada, o prêmio equivaleria a uma sena, mais 84 quinas e 1.365 quadras.
Considerando o prêmio de cerca de R$ 1,09 bilhão da edição de 2025 e um cenário hipotético semelhante ao ocorrido, o grupo poderia ter recebido aproximadamente R$ 182 milhões apenas com um dos jogos, valor cerca de 13 vezes maior que o total investido, sem contar as demais premiações menores.
Mesmo com um prejuízo estimado em R$ 12 milhões nesta edição, os organizadores afirmam que a intenção é continuar apostando em conjunto. A estratégia agora pode ser redirecionar o valor arrecadado para outros concursos. Glaciel colocou em votação, nos grupos de WhatsApp dos participantes, a possibilidade de usar o dinheiro para apostas na Lotofácil, cujo próximo sorteio deve estar acumulado.
Na Lotofácil, o prêmio máximo exige o acerto de 15 números entre 25 possíveis. A aposta simples custa R$ 3,50, enquanto um volante com 20 dezenas sai por R$ 54.264. Segundo a Caixa, a chance de acertar o prêmio principal com 15 números é de 1 em 3.268.760, enquanto uma aposta com 20 dezenas aumenta a probabilidade para 1 em 211.