Mega da Virada 2025: veja como conferir se você tem algum prêmio a receber

Resultado saiu na manhã de 1º de janeiro após falhas operacionais; seis apostas dividiram prêmio bilionário

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 07:57

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

O sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado na última quinta-feira (1º) e movimentou milhões de apostas em todo o país. O concurso especial, promovido pela Caixa Econômica Federal, não acumula e teve prêmio total de mais de R$ 1,09 bilhão, dividido entre seis bilhetes que acertaram as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 59, 21, 32, 13, 33 e 09. Cada aposta vencedora vai receber cerca de R$ 181 milhões.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Onde conferir o resultado oficial

A forma mais segura de verificar se o bilhete foi premiado é consultar os canais oficiais da Caixa. O resultado, com os números sorteados, a quantidade de ganhadores e o detalhamento dos prêmios, fica disponível no site das Loterias Caixa, no aplicativo oficial e também nos painéis das casas lotéricas espalhadas pelo país.

Essas informações costumam ser liberadas poucas horas após a realização do sorteio.

Como conferir o bilhete físico

Quem fez a aposta presencialmente deve comparar com atenção as dezenas marcadas no bilhete com os números sorteados. Em caso de dúvida, o comprovante pode ser levado a uma lotérica credenciada, onde o sistema faz a leitura e confirma se houve premiação.

É fundamental guardar o bilhete em bom estado, já que ele é o único comprovante válido para o resgate do prêmio.

Apostas feitas pela internet

Para apostas realizadas pelo site ou aplicativo da Caixa, a conferência é automática. O próprio sistema cruza os números jogados com o resultado oficial e informa se houve premiação na área logada do usuário. Em alguns casos, o aplicativo também envia notificação.

Prêmios de menor valor podem ser creditados diretamente na conta do apostador, conforme as regras da instituição.

Prazo e regras para saque

Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados diretamente nas casas lotéricas. Valores acima desse limite devem ser sacados em uma agência da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF.

O prazo para resgatar qualquer prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja reclamado dentro desse período, o montante é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A Caixa não entra em contato por telefone, mensagens ou redes sociais para avisar sobre prêmios. Qualquer comunicação fora dos canais oficiais deve ser vista com desconfiança, a recomendação é sempre conferir o resultado diretamente nas plataformas da instituição.

Detalhes do prêmio

O concurso 2955 da Mega da Virada teve seis apostas vencedoras, três feitas pela internet e três registradas em lotéricas nas cidades de João Pessoa, na Paraíba, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Franco da Rocha, em São Paulo.

Outras 3.921 apostas acertaram cinco números e vão receber cerca de R$ 11,9 mil cada. Já 308.315 bilhetes fizeram a quadra e garantiram prêmios em torno de R$ 200.

Loteria Mega da Virada

