Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Signos entram em um dia de revelações, cortes necessários e oportunidades inesperadas antes da nova semana

  Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 00:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (22) promete fortes movimentações emocionais e materiais para três signos específicos do zodíaco. O clima astral favorece revelações, conversas definitivas e decisões que podem mudar rumos ainda neste fim de semana. Não será um dia morno. Para alguns, será divisor de águas.

Áries

O ariano pode viver uma virada no campo afetivo. Uma conversa que vinha sendo adiada tende a acontecer, trazendo clareza sobre o futuro de uma relação. Pode ser momento de oficializar algo ou de entender que é hora de encerrar um ciclo. No campo financeiro, há chance de resolver uma pendência, renegociar dívida ou receber um valor que parecia distante.

A energia do dia pede menos impulso e mais estratégia. Reagir no calor da emoção pode gerar arrependimentos.

Dica do universo para Áries: respire antes de responder e escolha atitudes que representem maturidade, não orgulho.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Leão

Leoninos entram em um domingo de forte impacto emocional. Um reencontro, uma mensagem inesperada ou até uma mudança de planos pode mexer com sentimentos que pareciam resolvidos. No trabalho ou nos projetos pessoais, surge uma ideia promissora, algo que pode ganhar força nas próximas semanas se houver disciplina.

O desafio será controlar o desejo de ter razão o tempo todo. A vulnerabilidade pode fortalecer vínculos mais do que qualquer demonstração de poder.

Dica do universo para Leão: mostrar sensibilidade não diminui sua força, amplia sua influência.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Escorpião

Para Escorpião, o domingo (23) traz transformações profundas. Pode haver revelação dentro de uma relação ou uma percepção interna que muda completamente a forma de enxergar alguém. O momento favorece cortes necessários e decisões firmes.

No dinheiro, ajustes se tornam inevitáveis. Rever gastos ou reorganizar prioridades será essencial para evitar tensão futura. Apesar do clima intenso, há potencial de crescimento e reconstrução.

Dica do universo para Escorpião: desapegar do que pesa é o primeiro passo para abrir espaço ao que fortalece.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

O domingo (23) não será comum para esses três signos. Quem agir com consciência, coragem e equilíbrio poderá transformar tensão em virada positiva antes da nova semana começar.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

