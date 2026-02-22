ASTROLOGIA

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Signos entram em um dia de revelações, cortes necessários e oportunidades inesperadas antes da nova semana

Fernanda Varela

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 00:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (22) promete fortes movimentações emocionais e materiais para três signos específicos do zodíaco. O clima astral favorece revelações, conversas definitivas e decisões que podem mudar rumos ainda neste fim de semana. Não será um dia morno. Para alguns, será divisor de águas.

Áries

O ariano pode viver uma virada no campo afetivo. Uma conversa que vinha sendo adiada tende a acontecer, trazendo clareza sobre o futuro de uma relação. Pode ser momento de oficializar algo ou de entender que é hora de encerrar um ciclo. No campo financeiro, há chance de resolver uma pendência, renegociar dívida ou receber um valor que parecia distante.

A energia do dia pede menos impulso e mais estratégia. Reagir no calor da emoção pode gerar arrependimentos.

Dica do universo para Áries: respire antes de responder e escolha atitudes que representem maturidade, não orgulho.

Leão

Leoninos entram em um domingo de forte impacto emocional. Um reencontro, uma mensagem inesperada ou até uma mudança de planos pode mexer com sentimentos que pareciam resolvidos. No trabalho ou nos projetos pessoais, surge uma ideia promissora, algo que pode ganhar força nas próximas semanas se houver disciplina.

O desafio será controlar o desejo de ter razão o tempo todo. A vulnerabilidade pode fortalecer vínculos mais do que qualquer demonstração de poder.

Dica do universo para Leão: mostrar sensibilidade não diminui sua força, amplia sua influência.

Escorpião

Para Escorpião, o domingo (23) traz transformações profundas. Pode haver revelação dentro de uma relação ou uma percepção interna que muda completamente a forma de enxergar alguém. O momento favorece cortes necessários e decisões firmes.

No dinheiro, ajustes se tornam inevitáveis. Rever gastos ou reorganizar prioridades será essencial para evitar tensão futura. Apesar do clima intenso, há potencial de crescimento e reconstrução.

Dica do universo para Escorpião: desapegar do que pesa é o primeiro passo para abrir espaço ao que fortalece.

