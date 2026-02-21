HISTÓRIA TRISTE

Filhote de macaco rejeitado pela mãe comove ao se apegar a bichinho de pelúcia em zoo

O caso aconteceu no Ichikawa City Zoo, na província de Chiba Prefecture

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 12:03

História do macaquinho comoveu a web Crédito: Reprodução

Um filhote de macaco-japonês tem mobilizado visitantes em um zoológico da região metropolitana de Tóquio depois que imagens dele abraçado a um bicho de pelúcia viralizaram nas redes sociais. Punch, nascido em julho de 2025, foi rejeitado pela mãe poucos dias após o parto e precisou ser criado por tratadores, segundo informações da AFP.

O caso aconteceu no Ichikawa City Zoo, na província de Chiba Prefecture. De acordo com os cuidadores, a mãe não demonstrou interesse em amamentar o filhote. A hipótese levantada é que, por ser a primeira cria, ela não tenha desenvolvido comportamento materno adequado, ou que o forte calor do verão japonês tenha influenciado na rejeição.

Sem os cuidados maternos, Punch passou a ser alimentado com mamadeira. Para suprir a ausência de contato físico constante, os tratadores ofereceram ao filhote um brinquedo de pelúcia em formato de orangotango. A textura macia e a aparência semelhante à de um primata ajudaram o pequeno a se sentir mais seguro, segundo explicou um dos responsáveis pelo animal.

A espécie, conhecida cientificamente como Macaca fuscata, apresenta forte vínculo entre mãe e filhote nos primeiros meses de vida. Em condições naturais, os recém-nascidos permanecem agarrados ao corpo da mãe, comportamento considerado essencial para proteção e desenvolvimento social.

Reintrodução e desafios no grupo

Em 19 de janeiro, Punch foi levado novamente ao espaço conhecido como “montanha dos macacos”, onde vive o restante do grupo da mesma espécie. A readaptação não ocorreu de forma imediata. Veículos locais relataram que primatas criados isoladamente por humanos costumam enfrentar resistência ao tentar integrar-se ao bando.

Nos primeiros dias, o filhote foi visto afastado dos demais, tentando se aproximar gradualmente. Em determinado momento, acabou rejeitado pelo grupo original e permaneceu isolado por um período. As imagens dele segurando a pelúcia enquanto observava os outros animais reforçaram o impacto emocional da história.

Os vídeos publicados na rede social X alcançaram repercussão internacional. A hashtag #HangInTherePunch, que em português significa “Aguenta firme, Punch”, passou a reunir mensagens de apoio e atualizações sobre a adaptação do filhote.