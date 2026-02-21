Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 13:00
A semana entre 23 de fevereiro e 1º de março traz movimentos que parecem sutis, mas fazem diferença. Nada acontece de forma totalmente previsível, e é justamente aí que a sorte encontra espaço para agir. Entre decisões adiadas, sinais repetidos e encontros inesperados, algo começa a se encaixar. Para alguns signos, este período marca um momento raro em que confiar no fluxo rende mais do que tentar controlar tudo. O que chega agora vem para destravar, não para confundir. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: A sorte vem acompanhada de escolhas importantes. Quanto menos você tentar controlar cada detalhe, mais fácil será perceber onde vale investir energia. Um convite inesperado ou uma mudança de planos pode abrir portas.
Dica cósmica: Confie na primeira resposta que vier do coração.
Viagens que são a cara de Gêmeos
Câncer: Esta semana ativa um tipo de sorte que não força nada, apenas aproxima oportunidades no tempo certo. Situações do passado podem reaparecer pedindo uma segunda chance ou uma decisão diferente. Confie no que você sente e não tenha pressa para definir tudo agora.
Dica cósmica: Permita-se receber sem desconfiar do fluxo.
Viagens que são a cara de Câncer
Libra: A sorte desta semana começa dentro de você. Ao mudar sua postura e se priorizar, o cenário externo responde. Pequenos sinais mostram que você está no caminho certo, mesmo que ainda não veja tudo com clareza.
Dica cósmica: Seja gentil consigo enquanto constrói algo novo.
Viagens que são a cara de Libra