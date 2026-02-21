Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quando tudo parecia incerto, 3 signos são surpreendidos por uma sequência de sorte nesta semana (entre 23 de fevereiro e 1º de março)

Uma fase instável se transforma em oportunidade para quem souber confiar no próprio caminho

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A semana entre 23 de fevereiro e 1º de março traz movimentos que parecem sutis, mas fazem diferença. Nada acontece de forma totalmente previsível, e é justamente aí que a sorte encontra espaço para agir. Entre decisões adiadas, sinais repetidos e encontros inesperados, algo começa a se encaixar. Para alguns signos, este período marca um momento raro em que confiar no fluxo rende mais do que tentar controlar tudo. O que chega agora vem para destravar, não para confundir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A sorte vem acompanhada de escolhas importantes. Quanto menos você tentar controlar cada detalhe, mais fácil será perceber onde vale investir energia. Um convite inesperado ou uma mudança de planos pode abrir portas.

Dica cósmica: Confie na primeira resposta que vier do coração.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Câncer: Esta semana ativa um tipo de sorte que não força nada, apenas aproxima oportunidades no tempo certo. Situações do passado podem reaparecer pedindo uma segunda chance ou uma decisão diferente. Confie no que você sente e não tenha pressa para definir tudo agora.

Dica cósmica: Permita-se receber sem desconfiar do fluxo.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra: A sorte desta semana começa dentro de você. Ao mudar sua postura e se priorizar, o cenário externo responde. Pequenos sinais mostram que você está no caminho certo, mesmo que ainda não veja tudo com clareza.

Dica cósmica: Seja gentil consigo enquanto constrói algo novo.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
1 de 10
Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva

Reviravolta amorosa e dinheiro inesperado agitam o domingo (22 de fevereiro): 3 signos entram em virada decisiva
Imagem - BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone

BBB 26: Chaiany vai para o Paredão e rival ganha imunidade em dinâmica do Big Fone
Imagem - Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

Desfile das Campeãs 2026: veja onde será transmitido, horário e ordem das escolas de samba no desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial
01

Ponto da Moda abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial

Imagem - Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco
02

Pessoas nascidas nestes 4 anos específicos são consideradas as mais interessantes do zodíaco

Imagem - Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas
03

Prefeitura de Salvador abre seleção para Monitor Escolar com 60 vagas

Imagem - Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro
04

Quem criou o Carnaval da Barra? Conheça a verdadeira origem do circuito e quem foi o pioneiro