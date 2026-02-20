ASTROLOGIA

4 signos veem os resultados de verdade aparecerem e fecham a semana com vitória (20 de fevereiro)

Saiba como o desapego de hoje prepara seu final de semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:21

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O balanço desta sexta-feira é claro: quem teve coragem, venceu. Ao fecharmos este ciclo de Lua em Áries, a sensação de que "algo andou" é nítida. Para Capricórnio e Aquário, o final da noite traz o alívio de pendências resolvidas. Seja em casa ou no campo das ideias, você termina o dia com a certeza de que sua base está mais sólida e seus planos mais claros.



Aries e Gêmeos encerram a jornada com a mente ainda fervilhando de possibilidades. Mas o céu faz um apelo: para que os resultados de hoje se tornem conquistas permanentes, você precisa de descanso. O universo já entendeu suas intenções e está ajustando as peças nos bastidores. Desconecte-se das telas e deixe que a intuição de Peixes trabalhe enquanto você dorme.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

A grande lição desta sexta é que a direção é sempre mais importante que a velocidade. Você correu, você lutou e você conquistou espaço. Agora, é hora de lavar a alma e agradecer pelo fogo que te impulsionou. O "vapor" astral de hoje limpou o caminho para um final de semana muito mais leve e inspirador.

