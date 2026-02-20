4 signos veem os resultados de verdade aparecerem e fecham a semana com vitória (20 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:21
O balanço desta sexta-feira é claro: quem teve coragem, venceu. Ao fecharmos este ciclo de Lua em Áries, a sensação de que "algo andou" é nítida. Para Capricórnio e Aquário, o final da noite traz o alívio de pendências resolvidas. Seja em casa ou no campo das ideias, você termina o dia com a certeza de que sua base está mais sólida e seus planos mais claros.
Aries e Gêmeos encerram a jornada com a mente ainda fervilhando de possibilidades. Mas o céu faz um apelo: para que os resultados de hoje se tornem conquistas permanentes, você precisa de descanso. O universo já entendeu suas intenções e está ajustando as peças nos bastidores. Desconecte-se das telas e deixe que a intuição de Peixes trabalhe enquanto você dorme.
A grande lição desta sexta é que a direção é sempre mais importante que a velocidade. Você correu, você lutou e você conquistou espaço. Agora, é hora de lavar a alma e agradecer pelo fogo que te impulsionou. O "vapor" astral de hoje limpou o caminho para um final de semana muito mais leve e inspirador.
Durma com o coração em paz. A regeneração silenciosa desta madrugada vai preparar você para um sábado de muito mais clareza. Você deu o seu melhor, e os astros confirmam: o que é seu encontrará um caminho rápido para chegar até você.