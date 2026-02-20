Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

4 signos veem os resultados de verdade aparecerem e fecham a semana com vitória (20 de fevereiro)

Saiba como o desapego de hoje prepara seu final de semana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:21

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O balanço desta sexta-feira é claro: quem teve coragem, venceu. Ao fecharmos este ciclo de Lua em Áries, a sensação de que "algo andou" é nítida. Para Capricórnio e Aquário, o final da noite traz o alívio de pendências resolvidas. Seja em casa ou no campo das ideias, você termina o dia com a certeza de que sua base está mais sólida e seus planos mais claros.

Aries e Gêmeos encerram a jornada com a mente ainda fervilhando de possibilidades. Mas o céu faz um apelo: para que os resultados de hoje se tornem conquistas permanentes, você precisa de descanso. O universo já entendeu suas intenções e está ajustando as peças nos bastidores. Desconecte-se das telas e deixe que a intuição de Peixes trabalhe enquanto você dorme.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A sorte muda de vez para 3 signos hoje (20 de fevereiro), e o dia marca um avanço que não dá mais para ignorar

Cor e número da sorte de hoje (20 de fevereiro): romance em alta e avanços profissionais marcam o dia

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

O amor deixa de ser promessa e vira realidade hoje (20 de fevereiro) para alguns signos em um dia que muda tudo

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

A grande lição desta sexta é que a direção é sempre mais importante que a velocidade. Você correu, você lutou e você conquistou espaço. Agora, é hora de lavar a alma e agradecer pelo fogo que te impulsionou. O "vapor" astral de hoje limpou o caminho para um final de semana muito mais leve e inspirador.

Durma com o coração em paz. A regeneração silenciosa desta madrugada vai preparar você para um sábado de muito mais clareza. Você deu o seu melhor, e os astros confirmam: o que é seu encontrará um caminho rápido para chegar até você.

Leia mais

Imagem - Dois meses depois, laudo oficial revela o que causou a morte de Peter Greene, ator de 'O Máskara'

Dois meses depois, laudo oficial revela o que causou a morte de Peter Greene, ator de 'O Máskara'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (20) para destravar a sorte

Imagem - O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

O que é ELA? Entenda a doença que causou a morte do ator Eric Dane aos 53 anos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão