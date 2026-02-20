Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fiuk rebate falas de Ana Paula Renault no ‘BBB 26’ e sugere ressentimentos antigos

Cantor se pronunciou nas redes após ser citado por Ana Paula Renault dentro do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:28

Após ser citado no Big Brother Brasil 26, Fiuk reage e fala em mágoas antigas
Após ser citado no Big Brother Brasil 26, Fiuk reage e fala em mágoas antigas Crédito: Reprodução

Fiuk usou as redes sociais nesta sexta-feira (20) para comentar declarações feitas por Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26. O artista afirmou que interpretou as falas como reflexo de mágoas antigas e disse que tem sido alvo de ataques recorrentes.

Durante conversa na casa, Ana Paula questionou a postura do cantor e mencionou sua origem familiar, citando o fato de ele ser filho de Fábio Jr.. A sister ainda reagiu com deboche quando o nome de Fiuk foi associado a um possível “ship” dentro do programa.

“Sempre me atacando”, diz cantor

Nos Stories, Fiuk afirmou que sente que seu nome é envolvido em polêmicas mesmo quando está fora do confinamento. Segundo ele, há pessoas que insistem em criar situações envolvendo sua imagem.

Fiuk

Fiuk no festival por Reprodução
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk e Fabio Jr. por Reprodução/Instagram
Fiuk e Naiara Azevedo por Reprodução
Fiuk dá beijão em reality show de Carlinhos Maia por Reprodução / Redes Sociais
Fiuk por Reprodução
Fiuk por Reprodução
Fiuk e Lumena por Redes sociais
Cristina Galvão é artista plástica e mãe de Fiuk por Reprodução/Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
1 de 10
Fiuk no festival por Reprodução

O cantor também sugeriu que desentendimentos do passado podem estar por trás das críticas. Em tom enigmático, afirmou ter aprendido “uma lição dolorosa” sobre relações e rejeições, insinuando que antigas frustrações ainda repercutem.

Fiuk ainda relembrou um episódio marcante de sua passagem pelo BBB 21, quando protagonizou o chamado “bolo da discórdia”, situação que gerou atritos dentro da casa na época. Ele ironizou o fato de o assunto ainda ser lembrado anos depois.

Encerrando o desabafo, o artista adotou um tom provocativo e afirmou que não se incomoda com as menções ao seu nome, sugerindo que a exposição faz parte do jogo, mesmo quando ele não está participando da atual edição.

Leia mais

Imagem - ‘BBB 26’: Breno provoca debate ao dizer que Deus é 'criação da mente humana'

‘BBB 26’: Breno provoca debate ao dizer que Deus é 'criação da mente humana'

Imagem - Saiba quem é o ex-participante de reality preso após morte da esposa

Saiba quem é o ex-participante de reality preso após morte da esposa

Imagem - Tarot aponta três signos que terão prosperidade neste final de semana

Tarot aponta três signos que terão prosperidade neste final de semana

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão