Fiuk rebate falas de Ana Paula Renault no ‘BBB 26’ e sugere ressentimentos antigos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:28
Fiuk usou as redes sociais nesta sexta-feira (20) para comentar declarações feitas por Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26. O artista afirmou que interpretou as falas como reflexo de mágoas antigas e disse que tem sido alvo de ataques recorrentes.
Durante conversa na casa, Ana Paula questionou a postura do cantor e mencionou sua origem familiar, citando o fato de ele ser filho de Fábio Jr.. A sister ainda reagiu com deboche quando o nome de Fiuk foi associado a um possível “ship” dentro do programa.
“Sempre me atacando”, diz cantor
Nos Stories, Fiuk afirmou que sente que seu nome é envolvido em polêmicas mesmo quando está fora do confinamento. Segundo ele, há pessoas que insistem em criar situações envolvendo sua imagem.
Fiuk
O cantor também sugeriu que desentendimentos do passado podem estar por trás das críticas. Em tom enigmático, afirmou ter aprendido “uma lição dolorosa” sobre relações e rejeições, insinuando que antigas frustrações ainda repercutem.
Fiuk ainda relembrou um episódio marcante de sua passagem pelo BBB 21, quando protagonizou o chamado “bolo da discórdia”, situação que gerou atritos dentro da casa na época. Ele ironizou o fato de o assunto ainda ser lembrado anos depois.
Encerrando o desabafo, o artista adotou um tom provocativo e afirmou que não se incomoda com as menções ao seu nome, sugerindo que a exposição faz parte do jogo, mesmo quando ele não está participando da atual edição.