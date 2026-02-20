REALITY SHIOW

Fiuk rebate falas de Ana Paula Renault no ‘BBB 26’ e sugere ressentimentos antigos

Cantor se pronunciou nas redes após ser citado por Ana Paula Renault dentro do reality

Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:28

Após ser citado no Big Brother Brasil 26, Fiuk reage e fala em mágoas antigas Crédito: Reprodução

Fiuk usou as redes sociais nesta sexta-feira (20) para comentar declarações feitas por Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26. O artista afirmou que interpretou as falas como reflexo de mágoas antigas e disse que tem sido alvo de ataques recorrentes.

Durante conversa na casa, Ana Paula questionou a postura do cantor e mencionou sua origem familiar, citando o fato de ele ser filho de Fábio Jr.. A sister ainda reagiu com deboche quando o nome de Fiuk foi associado a um possível “ship” dentro do programa.

“Sempre me atacando”, diz cantor

Nos Stories, Fiuk afirmou que sente que seu nome é envolvido em polêmicas mesmo quando está fora do confinamento. Segundo ele, há pessoas que insistem em criar situações envolvendo sua imagem.

Fiuk 1 de 10

O cantor também sugeriu que desentendimentos do passado podem estar por trás das críticas. Em tom enigmático, afirmou ter aprendido “uma lição dolorosa” sobre relações e rejeições, insinuando que antigas frustrações ainda repercutem.

Fiuk ainda relembrou um episódio marcante de sua passagem pelo BBB 21, quando protagonizou o chamado “bolo da discórdia”, situação que gerou atritos dentro da casa na época. Ele ironizou o fato de o assunto ainda ser lembrado anos depois.