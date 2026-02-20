Acesse sua conta
‘BBB 26’: Breno provoca debate ao dizer que Deus é 'criação da mente humana'

Participante do grupo Pipoca declarou ser ateu e levantou discussão sobre fé durante conversa na casa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:59

 Breno divide opiniões ao afirmar que Deus é “criação da mente humana” Crédito: Reprodução

O clima ficou reflexivo no Big Brother Brasil 26 após uma fala de Breno repercutir dentro e fora do programa. Integrante do grupo Pipoca, o biólogo afirmou que enxerga Deus como “uma criação da mente humana”, posicionamento que rapidamente gerou debates nas redes sociais.

Durante uma conversa na área externa da casa, o brother explicou que se considera ateu e que sua visão não tem a intenção de desrespeitar crenças religiosas. Segundo ele, sua interpretação parte da ideia de que a noção de divindade foi construída ao longo da história pela própria humanidade.

Breno também refletiu sobre o conceito de fé, argumentando que ela está diretamente ligada à dúvida. Para o participante, se não houvesse incerteza, não haveria necessidade de fé. Ele afirmou ainda que, apesar de não acreditar em uma divindade, mantém confiança na própria vida e nos acontecimentos.

A declaração dividiu opiniões entre os fãs do reality da TV Globo. Parte do público saiu em defesa do direito do participante de expressar seu pensamento, destacando a importância do diálogo sobre diferentes visões de mundo. Outros internautas, porém, criticaram a fala por considerarem que ela questiona valores religiosos.

Dentro da casa, Breno demonstrou tranquilidade ao expor seu ponto de vista. O episódio reforça como o programa, além das disputas e estratégias de jogo, também abre espaço para discussões sobre temas como espiritualidade, crença e filosofia de vida.

