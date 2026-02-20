ENSAIO FOTOGRÁFICO

Gabriel Medina posa de cueca e sobe temperatura nas redes; veja fotos

Surfista posa apenas de cueca em cima de uma cama

Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:29

Gabriel Medina em ensaio fotográfico Crédito: Reprodução | Hope

Gabriel Medina subiu a temperatura nas redes sociais ao posar apenas de cueca e fazer os fãs irem à loucura. Em um ensaio fotográfico, o surfista queridinho aparece com uma peça íntima preta, exibindo o tanquinho e as tatuagens. Algumas fotos foram feitas em cima da cama.

O tricampeão mundial é o mais novo rosto de uma marca famosa de roupas íntimas femininas e masculinas. Medina chegou a fazer uma publicação misteriosa nas redes sociais associada ao namoro, mas fazia parte da campanha publicitária.

Hoje, Medina namora com a modelo e assistente de palco Isabella Arantes. Os dois estão juntos desde setembro do ano passado. Inclusive, a sogra, Simone Medina, elogia muito a nora nas redes sociais.

