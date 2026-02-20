Acesse sua conta
Gabriel Medina posa de cueca e sobe temperatura nas redes; veja fotos

Surfista posa apenas de cueca em cima de uma cama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:29

Gabriel Medina em ensaio fotográfico
Gabriel Medina em ensaio fotográfico Crédito: Reprodução | Hope

Gabriel Medina subiu a temperatura nas redes sociais ao posar apenas de cueca e fazer os fãs irem à loucura. Em um ensaio fotográfico, o surfista queridinho aparece com uma peça íntima preta, exibindo o tanquinho e as tatuagens. Algumas fotos foram feitas em cima da cama.

O tricampeão mundial é o mais novo rosto de uma marca famosa de roupas íntimas femininas e masculinas. Medina chegou a fazer uma publicação misteriosa nas redes sociais associada ao namoro, mas fazia parte da campanha publicitária.

Gabriel Medina

Gabriel Medina em ensaio fotográfico sensual por Reprodução | Hope
Gabriel Medina em ensaio fotográfico sensual por Reprodução | Hope
Gabriel Medina em ensaio fotográfico sensual por Reprodução | Hope
1 de 3
Gabriel Medina em ensaio fotográfico sensual por Reprodução | Hope

Hoje, Medina namora com a modelo e assistente de palco Isabella Arantes. Os dois estão juntos desde setembro do ano passado. Inclusive, a sogra, Simone Medina, elogia muito a nora nas redes sociais.

Gabriel Medina

Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais
1 de 9
Gabriel Medina por Reprodução | Redes Sociais

Os rumores de romance entre Medina e Isabella, ex-noiva de Zé Felipe, começaram em julho, após o surfista estar presente no jantar de aniversário de 28 anos da modelo. No mesmo dia, os dois foram flagrados num show em São Paulo.

