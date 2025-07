FEBRE DO MOMENTO

Morango do amor mesmo! Doce entrega romance entre Gabriel Medina e ex-noiva de Zé Felipe

Isabella Arantes é modelo e trabalha como assistente de palco do "Domingo Legal", do SBT; conheça

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de julho de 2025 às 08:46

Gabriel Medina e Isabella Arantes Crédito: Reprodução/Instagram

Febre do momento, o morango do amor fez jus ao próprio nome e 'entregou' um novo romance entre famosos. O surfista Gabriel Medina e a modelo Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe, confirmaram as suspeitas de um relacionamento após compartilharem, quase ao mesmo tempo, que estavam comendo o famoso doce.>

Os registros dos dois eram bem parecidos, de ângulos levemente diferente. Mas mostravam caixas com o morango do amor idênticas, da mesma doceria. >

As suspeitas de que os dois estariam vivendo um affair ficaram mais fortes no fim de junho, quando a modelo comemorou seu aniversário de 28 anos. O surfista apareceu no jantar em um restaurante em São Paulo, onde ela recebeu amigos, e depois com ela no show do rapper Veigh. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra os dois juntinhos no camarote.>

Isabella Arantes é modelo e influenciadora, e tem mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Ela fez parte do balé do "Domingão do Faustão" e, atualmente, trabalha como assistente de palco do "Domingo Legal", do SBT, além de ser dona de uma marca de biquíni. No último Carnaval, desfilou como musa do Salgueiro.>