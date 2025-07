TRUQUE

Adeus, ratos: truque com folha comum e sem veneno vai afastar as pragas da sua casa

Tempero comum na cozinha pode afastar roedores sem veneno nem grandes gastos

Quem mora nas cidades já deve ter lidado com a presença incômoda de ratos e camundongos. Esses roedores estão por toda parte nas metrópoles brasileiras e podem causar prejuízos e riscos à saúde. >

Como a folha de louro afasta ratos

O efeito repelente vem do eucaliptol, composto presente na folha de louro, que interfere no olfato dos ratos e camundongos. Isso os desorienta e os afasta de locais onde o cheiro está presente como casas, quintais e garagens.>

Outras opções de repelentes naturais

Vale lembrar que o efeito do louro pode ser temporário, pois os roedores tendem a se acostumar com o cheiro. Por isso, é possível alternar com outros repelentes naturais, como:>