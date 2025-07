DESRESPEITO

Irmão de Zezé di Camargo associa morte de Preta Gil a 'castigo divino'

Welington Camargo expôs atitudes da artista que seriam 'pecadoras'

Irmão de Zezé Di Camargo e de Luciano, Welington Camargo gerou revolta nas redes sociais ao compartilhar um vídeo sobre a morte da cantora Preta Gil , que faleceu em decorrência de um câncer de intestino no último dia 20. O cantor gospel lamentou a morte da artista, porém, logo em seguida desrespeitou sua memória, associando a sua morte ao "escarnecimento divino". >

“Eu fiquei muito triste com isso, porém nós sabemos que a Bíblia diz que de Deus não se escarnece. Vou botar um vídeo aqui para vocês verem o que ela falou de Deus. Vou botar um vídeo dela dizendo que dar o (ânus) é bom, é maravilhoso, e olha bem onde foi a doença dela”, afirmou o cantor através de um vídeo.>

Por fim, o artista gospel deixou seus sentimentos à família de Preta Gil, ressaltando que não queria desrespeitar a sua memória, mas seguiu com seu argumento fundamentalista. “Não se escarneçam de Deus, porque de Deus não se escarnece. Sinto muito, deixo meu abraço à família dela, que Deus possa a ter em um bom lugar”, finalizou. >

Críticas e resposta

Após a fala do artista, diversos internautas criticaram a postura do cantor, poucos dias após a morte da cantora, por uma doença com diversas causas apontadas cientificamente. “Gosto muito de você e de toda a família Camargo, mas acho desnecessário esse tipo de comentário”, disse um seguidor. “Você deveria respeitar a família dela”, opinou outro. “Acho que esse não é o momento”, comentou um terceiro.>