FESTA NO CÉU E NA TERRA

Sem querer, Preta Gil conseguiu realizar seu maior desejo antes de morrer

Cantora fez festão de despedida com amigos que mais amava; entenda

Apaixonada pela vida e uma grande colecionadora de amigos, Preta Gil realizou seu último desejo antes de morrer. Frequentemente, a cantora e sua legião de amigos repetiam que a filha de Gilberto Gil tinha um grande objetivo na vida: unir suas diversas galeras. E foi isso que ela fez no seu festão de 50 anos de vida, em agosto do ano passado. >

Sem saber que era a sua última celebração, ela uniu influenciadores, atores, cantores, escritores, adolescentes, idosos, deficientes, pretos, orientais, gordos, magros, sub celebridades, celebridades nacionais, anônimos, transexuais, travestis, gays, heterossexuais. Preta tinha o poder de reunir todas as tribos em um mesmo espaço, e foi isso que ela fez. Sua festa de 50 anos, mesmo sem querer, foi uma grande festa de despedida, com direito a todo mundo junto e misturado.>

Por ironia do destino, Preta morreu justamente no dia 20 de julho, quando é comemorado o Dia do Amigo. Ela estava com um câncer colorretal que espalhou para outros órgãos e estava em Nova York, onde tentava sua última chance de cura, com um tratamento experimental. Sem sucesso, ela decidiu voltar ao Brasil, mas morreu antes de conseguir viajar.>