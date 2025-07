SUPERAÇÃO

Tati Machado volta ao 'Mais Você' após perda do filho e se emociona com Ana Maria Braga

Apresentadora reencontra Ana Maria após três meses de luto e comove o público com relato sincero: “Estou em casa, que saudades”

Tati Machado retornou ao “Mais Você” nesta segunda-feira (28), após três meses afastada da televisão por conta da perda gestacional do filho Rael. A volta foi marcada por emoção e carinho, especialmente no reencontro com Ana Maria Braga. "Estou em casa, que saudades", declarou Tati, ao abraçar a colega de programa no estúdio da Globo. >