DOMINGO ESPETCULAR

Carolina Ferraz revela perseguição de stalker russa e diz que mulher invadiu set de gravação

Atriz contou no “Domingo Espetacular” que foi perseguida durante cinco anos

Heider Sacramento

Publicado em 28 de julho de 2025 às 09:02

Carolina Ferraz revela perseguição por stalker russa e desaba: “Foi muito difícil” Crédito: Reprodução/Record

A apresentadora Carolina Ferraz revelou no “Domingo Espetacular" deste domingo (28), na Record, que foi vítima de perseguição obsessiva durante cinco anos. A atriz foi alvo de uma stalker russa, que chegou a invadir o set de gravações e tentou atacá-la. O relato foi feito em um especial do programa sobre o aumento de casos de stalking, prática que se tornou crime no Brasil em 2021. >

“Ou eu seria dela ou não seria de mais ninguém”, disse Carolina, ao lembrar das ameaças feitas pela perseguidora. A apresentadora dividiu o palco da reportagem com Roberto Cabrini, que introduziu o caso: “Essa questão está muito mais próxima do que a gente imagina. Todos sabem que eu trabalho com uma grande estrela da televisão brasileira. E ela própria foi vítima desse crime.”>

Carolina Ferraz 1 de 6

Segundo Carolina, os ataques começaram com cartas ameaçadoras e avançaram para situações presenciais. “Ela chegou a invadir o set de gravações duas vezes, tentou me atacar, mas as pessoas conseguiram impedir”, contou. Na época, uma das filhas da atriz ainda era criança. Ela é mãe de Valentina, de 30 anos, e Isabel, de 10.>

A apresentadora denunciou a perseguição às autoridades brasileiras e também à Interpol. Apesar de ter sido proibida de entrar no país, a mulher conseguiu burlar o sistema. “As autoridades ainda não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação”, lamentou Carolina. “Finalmente, ela foi presa e eu consegui finalizar essa situação, mas foi muito difícil”, completou.>

Entenda o que é um stalker