FAMOSOS

Cauã Reymond é flagrado aos beijos com modelo após um ano de romance discreto

Ator foi visto em clima de intimidade com Luana Mandarina em praia do Rio; relacionamento vinha sendo mantido longe dos holofotes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de julho de 2025 às 16:06

Cauã Reymond Crédito: Reprodução

Cauã Reymond, de 45 anos, parece ter reencontrado o amor e agora sem esconder. O ator, atualmente no ar como César no remake de Vale Tudo, foi fotografado aos beijos com a modelo Luana Mandarina no último sábado (26), na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro.>

Apesar de o flagra ser recente, os dois já estariam juntos há cerca de um ano. A relação era mantida com discrição desde meados de 2024, segundo informações do jornal Extra. Os rumores aumentaram quando Luana passou a publicar registros em locais reconhecíveis da casa do ator, localizada em Itanhangá, Zona Oeste do Rio.>

Cauã Reymond 1 de 8

O casal, que prefere programas mais reservados, costuma fazer trilhas juntos e foi visto diversas vezes subindo a Pedra da Gávea. Em abril deste ano, fizeram uma viagem ao Nordeste, mas evitaram badalações e eventos públicos.>

Este é o primeiro relacionamento sério de Cauã desde o fim de seu casamento com Mariana Goldfarb, encerrado em 2023. Após a separação, Mariana fez declarações que foram interpretadas como críticas ao comportamento do ex-marido, levantando discussões nas redes sociais sobre relacionamentos abusivos. O nome de Cauã também voltou aos holofotes recentemente após rumores de um desentendimento com a atriz Bella Campos nos bastidores da novela.>

Luana Mandarino 1 de 19