ESTRATÉGIA?

Após faturar R$ 22 milhões, Cauã Reymond rompe com casa de apostas em meio à CPI

Decisão acontece no auge das investigações sobre influenciadores e jogos online

Cauã Reymond tomou uma decisão que repercutiu nos bastidores da publicidade: rompeu o contrato milionário com a casa de apostas Bateubet, encerrando sua relação com a empresa em meio ao acirramento das investigações da CPI das Bets. De acordo com a Folha de S.Paulo, o ator, que interpreta César no remake de Vale Tudo, teria faturado cerca de R$ 22 milhões durante o ano em que foi rosto das campanhas da empresa. >