BASTIDORES DA TV

Bella Campos X Cauã Reymond: atores de ‘Vale Tudo’ discutem romper silêncio e pressionar Globo

Parte do elenco masculino da novela avalia se manifestar publicamente em apoio a atriz

O impasse entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores da nova versão de Vale Tudo , da TV Globo, pode ganhar um desdobramento importante nos próximos dias. Segundo a colunista Carla Bittencourt, parte do elenco masculino da novela das nove discute a possibilidade de romper o silêncio e se posicionar publicamente sobre o comportamento do ator e a condução das denúncias feitas por Bella. >

A iniciativa, debatida de forma informal entre atores e atrizes que acompanham de perto a situação, ganhou força diante da resistência de Bella em ceder à pressão da emissora para minimizar o caso. A atriz, segundo fontes do portal, já deixou claro que não pretende recuar nem desmentir as informações divulgadas pela imprensa. “O único movimento aceitável, neste momento, seria um pedido de desculpas por parte do ator — não dela”, afirmou uma pessoa próxima à artista.>

Atualmente, parte das mulheres do elenco defende que os colegas homens também se manifestem. A avaliação é que, diante da estrutura majoritariamente masculina da alta cúpula da Globo, somente um posicionamento coletivo dos atores teria força suficiente para furar o bloqueio institucional. A percepção entre as atrizes é de que suas denúncias são constantemente minimizadas.>

A motivação para o movimento, no entanto, vai além da solidariedade. Segundo relatos, alguns colegas já testemunharam episódios de comportamento abusivo de Cauã Reymond. A imprensa especializada revela que não são raras as ocasiões em que o ator ultrapassou limites em cena ou fez comentários depreciativos sobre colegas. >

Ainda de acordo com informações reveladas pela colunista Carla Bittencourt, nomes como Humberto Carrão, Renato Góes e Júlio Andrade também já teriam demonstrado incômodo com as atitudes de Cauã. Segundo relatos, o ator costuma fazer piadas que desmerecem o trabalho de colegas, alfinetando filmes de baixa bilheteria e séries com pouca audiência. “Ele diz que vai ‘ensinar a ser ator de verdade’”, contou uma pessoa próxima ao elenco.>