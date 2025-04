TELEVISÃO

Cauã Reymond usa desodorante em cena de 'Vale Tudo' após polêmica com mau cheiro

Ator virou alvo de memes após rumor de que não usa desodorante; cena inusitada com Bella Campos repercute nas redes sociais

Os bastidores do remake de Vale Tudo, clássico da teledramaturgia brasileira, estão movimentados, e Cauã Reymond tem sido o centro das atenções. Após um desentendimento com Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima, novas especulações surgiram sobre o clima nos bastidores, incluindo um rumor curioso: a atriz teria reclamado do cheiro de suor do colega de elenco. >