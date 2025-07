NOVELA

Odete Roitman se desespera de ciúmes e pede César em casamento em Vale Tudo

Vilã surta ao ver foto de Maria de Fátima com César e revela lado vulnerável

Acostumada a controlar tudo e todos ao redor, Odete Roitman (Débora Bloch) vai perder o chão nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo. A empresária, conhecida por sua frieza, vai se mostrar apaixonada, ciumenta e completamente fora de si ao acreditar que está sendo traída por César (Cauã Reymond).>

Tudo começa quando Odete se depara com uma foto de Maria de Fátima (Bella Campos) sentada no colo de César. A imagem, plantada por Fátima como parte de um plano para desestabilizar a ricaça, provoca uma reação violenta em Odete. Furiosa, ela parte para cima do namorado, xingando e agredindo o executivo sem lhe dar chance de explicações. “Mentiroso”, “cafajeste” e “traidor” são algumas das coisas que ela diz.>