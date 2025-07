NOVELA DAS 9

Ivan desmascara Odete Roitman e vira o jogo em ‘Vale Tudo’; veja a reviravolta

Após ser preso por armação da sogra, Ivan reúne provas, enfrenta Odete e ameaça expor escândalo à imprensa

Com a ajuda do pai, o experiente jornalista Bartolomeu (Luís Melo), Ivan consegue uma gravação comprometedora que expõe o envolvimento da empresária em um esquema de corrupção. Ele usa o material como trunfo para ameaçar Odete e exigir a retirada das falsas acusações. “Se eu fosse a senhora, não tentava me processar de novo. Porque aí eu solto o material todo pra imprensa. E a senhora sabe que a imprensa vai adorar”, dispara Ivan, deixando a vilã encurralada.>