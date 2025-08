REALITY SHOW

Felipe M. rebate críticas após eliminação no MasterChef: 'Nosso grupo incomodou muito'

Ex-participante defende aliança com eliminados e diz que sai do reality com “uma família incrível”

Heider Sacramento

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 07:16

Felipe M. foi desclassificado do MasterChef 2025 Crédito: Reprodução/Band

A eliminação de Felipe M. e Sofia no episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido na última terça-feira (29), movimentou os bastidores do reality e dividiu opiniões nas redes sociais. Em entrevista ao programa QG MasterChef, comandado por Raul Lemos, o ex-participante falou abertamente sobre a formação do grupo que integrou com Sofia, Taynan, Guilherme e Lucas — aliança que ganhou o apelido de “panelinha” pelo público e causou desconforto entre os demais competidores. >

“Nosso grupo incomodou muito o resto porque a gente realmente criou uma relação verdadeira, a gente realmente se gosta. Em nenhum momento a gente torceu para que o outro caísse”, afirmou Felipe, reforçando a autenticidade dos laços criados dentro da cozinha. Segundo ele, o apoio mútuo entre os integrantes foi sincero e ultrapassou o jogo.>

MasterChef Brasil 2025 1 de 8

A prova que culminou na saída dos dois foi um leilão culinário com filé mignon e molhos clássicos, marcada por tensão e até um acidente: Taynan queimou a mão nos segundos finais, mas conseguiu entregar um prato elogiado por Helena Rizzo. Felipe, no entanto, foi desclassificado por infringir regras técnicas da competição, o que selou sua saída.>