Francisco Gil e Flor Gil fazem tatuagem em homenagem a Preta: ‘Típico de mainha’

Filho e sobrinha de Preta registraram na pele o afeto que sentem pela artista falecida

Francisco Gil usou as redes sociais nesta quinta-feira (31) para exibir a mais nova tatuagem, uma homenagem à mãe, Preta Gil. O filho da cantora, que faleceu no dia 20 de julho, publicou uma foto ao lado de Flor Gil, sobrinha da artista. >

No registro, os dois exibem uma tatuagem feita recentemente na mão. Os dois escolheram o mais singelo e sentimental: “Preta”.>

Homenagem de Francisco Gil para a mãe

No Instagram, Francisco, que é fruto do relacionamento da cantora com o ator Otávio Muller, publicou um carrossel de fotos e um texto íntimo, delicado e profundamente amoroso sobre os últimos momentos ao lado de Preta Gil. A primeira imagem mostra a cantora ao lado da neta Sol de Maria. A segunda é o registro derradeiro entre mãe e filho.>