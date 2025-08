GAFE

Quem é Camila Fremder, influenciadora que virou meme após ir ao podcast errado

Comunicadora não escondeu a surpresa ao perceber que não estava no estúdio que imaginava

Produtora de conteúdo. Roteirista. Podcaster. Mãe e assumidamente noiada. Camila Fremder, famosa por conduzir o podcast “É Noia Minha?” viralizou nas redes sociais ao ir participar do Vênus Talk, pensando que se tratava do Vênus Podcast, apresentado por Yasmin Yassine. >

a camila fremder no podcast errado ficou parecendo uma cena de the office de tão constrangedor pic.twitter.com/JYpMoeewUa

Quem é Camila Fremder?

Publicitária de formação, Camila, tem 43 anos, um filho de 6 anos e comanda o podcast “É Noia Minha?”. No programa de áudio, a influenciadora discute aflições da vida adulta, relacionamentos e percepções sobre si mesma e a sociedade, sempre ao lado de convidados especiais. A cantora IZA, a youtuber Ellora Haone e Nataly Nery são alguns nomes que já participaram do programa.>

O nome Camila Fremder ficou em voga nas redes sociais a partir de 2024, quando a comunicadora viralizou ao fazer vídeos nos Tik Tok em que comentava situações cotidianas com um humor ácido e próprio e sua coleção de óculos estilosos. Ao longo do tempo, ela foi acumulando fãs e hoje possui quase 500 mil seguidores na rede social.>

Há uma outra curiosidade interessante sobre Fremder: Rita Lee é sua ex-sogra, já que Camila foi casada com Antônio Lee, o filho mais novo de Rita com Roberto de Carvalho. Do relacionamento de 10 anos, nasceu Arthur, de 6 anos, neto de uma das grandes estrelas do rock brasileiro.>