REVELAÇÃO

Geraldo Luís quebra o silêncio sobre affair com Geisy Arruda e dispara: "Transo com quem eu quero"

Apresentador chegou a sair com Geisy Arruda para um almoço, mas parece que não rolou química

Prepare a pipoca, porque a próxima edição do No Alvo promete! Na segunda-feira (4), quem senta na cadeira quente é ninguém menos que Geraldo Luís — e um dos assuntos que volta à tona é o suposto envolvimento do apresentador com Geisy Arruda. >