Odete leva surra de Eunice em 'Vale Tudo' e chovem memes nas redes sociais: 'Mereceu!'

Eunice foi tirar satisfações com a vilã e as duas saíram no tapa

Elis Freire

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 22:58

Eunice (Edvana Carvalho) foi até a casa de Odete tirar satisfação Crédito: Reprodução

O capítulo de "Vale Tudo" desta sexta-feira (1) gerou um alvoroço nas redes sociais, com muita empolgação entre os fãs da novela. A agitação nas redes, que colocou o nome "Eunice" nos assuntos mais comentados do X no Brasil, foi devido a cena exibida em que a personagem de Edvana Carvalho resolve ir à casa dos Roitman tirar satisfações sobre as interferências da vilã no relacionamento do neto Tiago (Pedro Waddington).>

A empresária se incomodou com o namoro do jovem com Fernanda (Ramille), filha de Eunice, e chegou a oferecer dinheiro para a menina parar de ver seu herdeiro, mas a mãe de Fernanda não engoliu essa postura autoritária. Ao chegar na casa, Eunice questionou Odete, a chamando de "racista" e ridícula". Sem levar desaforo para casa, ela partiu para cima de Odete e as duas saíram no tapa.>

Nas redes, os internautas comemoraram a postura de Eunice, encarando sem medo a vilã da novela das 9 da TV Globo. "Loba!", "Dona Eunice apavorou Odete", "Eunice saiba que você é a maioral", foram alguns dos comentários exaltando a personagem vivida pela atriz baiana.>

Confira memes:>

E A DONA EUNICE APAVOROU A DONA ODETE, EU AMO #ValeTudo pic.twitter.com/BENrkcQCmN — anne ꪆৎ (@dieckdman) August 2, 2025

DONA EUNICE MANDANDO A ODETE CALAR A BOCA E ELA CALANDOOOO #ValeTudo pic.twitter.com/KB8ZDSPcye — rafa⁵⁵³³ (@khaleesiar) August 2, 2025