EXIGENTE?

Alexandre Frota recusa convite para MasterChef e explica por quê

Ex-deputado foi convidado para integrar elenco do MasterChef Celebridades

Elis Freire

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 21:41

Alexandre Frota foi deputado federal pelo PDT Crédito: Reprrodução

O ex-deputado federal Alexandre Frota revelou que foi convidado para integrar o elenco do MasterChef Celebridades, nova versão do programa de culinária da Band com estreia prevista ainda para este ano. No entanto, o ator e atual vereador de Cotia (SP) decidiu recusar a proposta.>

Ao explicar a decisão, Alexandre disse que o cachê oferecido não estava de acordo com as suas pretensões e ainda criticou a forma como foi tratado pela produção da Band para organizar sua possível participação no talent show.

>

Alexandre Frota 1 de 9

“Fui convidado para fazer, mas não fechei. Além do valor baixo de cachê, a direção do programa não quis fazer uma reunião comigo”, começou a explicar Frota, em entrevista à Quem. A edição especial do reality culinário foi anunciada em maio; a emissora já realiza o MasterChef, com cozinheiros amadores, o MasterChef Profissionais, além da edição de confeitaria e da versão comemorativa MasterChef Creators. >