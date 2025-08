NOVELA DAS 6

Incêndio à vista? Chantagem e plano cruel marcam capítulo deste sábado (2) em Êta Mundo Melhor!

Novela das 18h da Globo é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Neste sábado, 2 de agosto, Êta Mundo Melhor! promete mais um capítulo tenso e cheio de reviravoltas na faixa das 18h da Globo. O capítulo traz à tona uma proposta chocante: Zenaide sugere que Zulma coloque fogo na escola para acabar com Estela de vez.>

Zenaide vai atrás do menino e o resgata na casa de Candinho. É nesse reencontro que ela solta a bomba: propõe incendiar a escola para resolver os problemas com Estela, causando espanto com sua frieza.>