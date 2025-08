CONFIRA RANKING

Cidade mais quente da Bahia bate 36.1ºC

Município está entre os 20 mais quentes do Brasil

Ibotirama, no Vale do São Francisco, foi a cidade baiana mais quente nas últimas 24h. O município bateu 36.1ºC e ainda está na 20ª colocação das maiores temperaturas do Brasil. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).>

No Brasil, a maior temperatura foi 38.5ºC, em São Miguel do Araguaia (GO). Oeiras (PI), com 35.1ºC e Formoso do Araguai (TO), 37.8ºC fecham o top 3. >