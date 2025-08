EMBATE

Justiça declara greve dos médicos ilegal e determina multa diária de R$50 mil na Bahia

Pagamento deve ser feito caso o Sindimed não suspenda imediatamente a paralisação

Esther Morais

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 08:15

Hospital Geral do Estado (HGE) é um dos cinco hospitais onde médicos fazem greve Crédito: Divulgação/Sesab

A Justiça declarou ilegal a greve do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed-BA) e determinou que a categoria suspenda imediatamente a paralisação, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. O movimento sindical começou na quinta-feira (31) em cinco hospitais baianos. São eles: Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA), Maternidade Tsylla Balbino e Maternida Albert Sabin. >

A suspensão das atividades acontece para os atendimentos eletivos. Estão mantidos os atendimentos de urgência, emergência ou em casos que coloquem a vida em risco. >

Em nota, a Secretaria de Saúde (Sesab) informou que as unidades da rede estadual seguem em funcionamento regular, com assistência à população e declarou que a "tentativa do Sindimed-BA de criar um falso cenário de colapso por meio de uma retórica alarmista e estratégias de desinformação foi devidamente rebatida com fatos, responsabilidade institucional e, agora, com respaldo judicial".>

Ainda ressaltou que a liminar concedida ao Governo do Estado confirma que o movimento configura risco inaceitável à saúde pública. "A Sesab lamenta que, mesmo diante da clareza dos fatos e do diálogo institucional promovido na reunião do último dia 24 de julho com o Ministério Público do Trabalho e a Procuradoria Geral do Estado, o Sindimed tenha optado por disseminar a insegurança e a desinformação", acrescentou. >

A reportagem procurou o sindicato para ter um posicionamento mediante à medida judicial e aguarda retorno. >

Qual o motivo da restrição das atividades?

A greve, anunciada no último sábado (26), foi definida em assembleia convocada pelo Sindimed-BA, na noite de 24 de julho, em apoio aos médicos que estão sendo demitidos dos vínculos celetistas com Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). >

"Diante da frustração nas negociações com o Governo do Estado, foi deliberado, por unanimidade, que haverá, nas aludidas unidades, restrição de atendimentos das fichas verdes e azuis, bem como dos procedimentos eletivos. As comunicações estão sendo feitas dentro do prazo estabelecido no ordenamento jurídico", diz nota oficial.>

A revolta tem relação com a proposta de mudança de vínculo de trabalho dos profissionais. Cerca de 500 médicos que atendem nas unidades de saúde vão perder seus contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) até o dia 31 deste mês, após o fim do contrato com o INTS.>

O contrato firmado entre a pasta estadual e o INTS possui oito anos. Cerca de 500 médicos atuam nos cinco hospitais como CLT, mas, com o fim do acordo, o governo do estado não ofereceu o mesmo vínculo de trabalho aos profissionais. Eles, agora, estão sujeitos à contratação via PJ, que não oferece benefícios como 13º salário e licença-maternidade, por exemplo.>

O fim do contrato entre Sesab e INTS impacta os contratos de médicos das seguintes unidades de saúde: Hospital Geral do Estado (HGE), Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA), Maternidade Albert Sabin (MAS), Maternidade Tsylla Balbino (MTB) e no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Eles são de alta complexidade, recebem pacientes de todo o estado e realizam, juntos, mais de 82 mil atendimentos por ano. O HGRS é, inclusive, o maior hospital público das regiões Norte e Nordeste.>

Em nota enviada em meados de julho, quando os médicos ameaçaram suspender os atendimentos, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), disse que a medida foi comunicada com antecedência aos hospitais e será acompanhada de um processo escalonado. Segundo a pasta, não haverá "qualquer prejuízo à assistência nas unidades". A secretaria foi procurada novamente após o anúncio oficial da greve, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.>