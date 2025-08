INTERRUPÇÃO

Embasa dá cinco dicas para os dias que Salvador ficará sem água

Fornecimento será interrompido na capital e em outras 12 cidades na terça-feira (5)

A diretora lembra, que em momentos de manutenção no sistema de abastecimento, fica ainda mais evidenciada a importância de o imóvel possuir caixa d’água com capacidade suficiente para suprir as necessidades de consumo diárias dos moradores, como determina a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa). >