SUPERAÇÃO E CONQUISTA

Mara Viana, campeã do BBB 6, conclui terceira graduação e agradece ao programa por transformar sua vida

Ex-BBB baiana celebra diploma e reconhece o reality como ponto decisivo para nova carreira e conquistas pessoais

Mara Viana, vencedora do Big Brother Brasil 6, comemorou na última terça-feira (29) a conclusão da graduação em Psicologia em uma universidade da Bahia. Em seu convite de formatura, a ex-participante fez um agradecimento especial à TV Globo e ao reality show que a projetou nacionalmente, destacando o papel fundamental do programa em sua trajetória. >

“De forma especial, agradeço a Globo e ao BBB, que foram instrumentos essenciais no início desse sonho. Sem essa plataforma, talvez o destino tivesse sido outro”, escreveu Mara no convite da cerimônia.>

Baiana, Mara iniciou sua vida profissional como auxiliar de enfermagem antes de participar do reality. Além da vitória no BBB, ela ampliou sua formação com um curso em Teologia e, agora, a graduação em Psicologia. A ex-BBB também atuou recentemente como candidata a vice-prefeita de Porto Seguro nas eleições municipais de 2024.>