FÉ E INTOLERÂNCIA

Bela Gil critica padre que zombou da fé da família após morte de Preta Gil

Padre Danilo César ironizou orações de Gilberto Gil aos orixás e associou morte de Preta Gil à religião afro

A apresentadora e chef Bela Gil se pronunciou nas redes sociais após declarações polêmicas do padre Danilo César, da cidade de Areial, no Agreste da Paraíba. O religioso relacionou a morte de Preta Gil, vítima de um câncer colorretal, à fé em orixás e ironizou as crenças da família Gil durante uma missa transmitida ao vivo no último domingo (27). O caso gerou revolta nas redes sociais e levou a Polícia Civil a abrir um inquérito por suspeita de racismo religioso. >