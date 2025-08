NOVIDADE

Outra personagem vai se assumir assexual em 'Vale Tudo' e engatar romance com Poliana

Trama das 9 trará o tema da assexualidade novamente à tona

Elis Freire

Publicado em 31 de julho de 2025 às 21:48

Marieta (Cacá Ottoni) e Poliana (Matheus Nachtergaele) Crédito: Reprodução / TV Globo

Manuela Dias segue canetando! Nos próximos capítulos do remake de "Vale Tudo" mais uma personagem da trama vai se assumir assexual: Marieta (Cacá Ottoni), ex-secretária da Tomorrow. Marieta vai ganhar destaque no novela das 9 da TV Globo ao revelar que, assim como ele, ela se identifica com a assexualidade, orientação sexual na qual a pessoa não sente, ou sente raramente, atração sexual por outras pessoas. E mais: ela acabará se aproximando de Poliana (Matheus Nachtergaele) e os dois vão engatar um romance. >

Poliana já tinha conhecido a jovem durante a inauguração do bar de Vasco (Thiago Rodrigues) no folhetim, onde os dois passaram um tempo batendo papo. Será Aldeíde (Karine Teles) a primeira a levantar a possibilidade de o irmão ter se interessado pela jovem. As informações são do Notícias da TV.>

Elenco de "Vale Tudo" 1 de 17

"Eu vi a Marieta e o Audálio (Poliana) conversando na inauguração do karaokê. Será que rolou algum match?", questionará a viúva, pedindo a amiga para investigar. "O que custa dar uma sondada para saber o que ela achou do meu irmão? Pode ser o encontro de duas almas. Faz esse esforço", pedirá .>

E vai dar match sim! O personagem de Matheus Nachtergaele, inclusive, irá convidar Marieta para ir ao cinema. O primeiro encontro vai ser um sucesso. "Foi uma delícia a noite. Adorei tudo", dirá Marieta.>

"Eu também adorei. Pensei até que, se você quiser, claro… De repente, a gente podia, sei lá, enfim", começará a falar Poliana, nervoso. "Combinar outras vezes?", completará ela. Aí que a mais nova contratada da TCA deixará tudo claro sobre a sua assexualidade.>

"Mas, olha, só para a gente deixar tudo claro e não criar uma expectativa errada, eu sou assexual. Sei disso há muito tempo. Já fiz terapia, tudo, então.. Até já me relacionei, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se você não quiser mais sair por causa disso… "Não, de jeito nenhum, pelo contrário, até achei bom. É bom a gente se conhecer. Eu gosto de sair com gente que… Que se conhece e é feliz do jeito que é", explicará Poliana.>