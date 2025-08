FAMÍLIA

Gilberto Gil exibe momento fofo com a bisneta Aurora: 'Tirando um sorriso do biso'

Cantor apareceu nas redes brincando com a nova integrante da família

Elis Freire

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 17:56

Gilberto Gil e neta Aurora Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Gilberto Gil tem se apoiado na família e se enchido de carinho após a perda da filha Preta Gil. Encantando os seguidores, o cantor e compositor exibiu um momento especial ao lado da bisneta Aurora. No registro compartilhado nesta quinta-feira (31), o baiano está sorridente brincando com a pequena, fruto do relacionamento entre seu neto Lucas Gil e Tainá Brasil. “Tirando um sorriso do biso”, diz a legenda da publicação.>

Aurora é mais nova integrante da família Gil. A pequena veio ao mundo em dezembro de 2024 e tem pouco mais de 7 meses de vida. >

Além de Aurora, Gilberto Gil também é bisavô de Sol de Maria, filha de Francisco Gil com a atriz Laura Fernandez. A garota de nove anos de idade é neta da cantora Preta Gil, que faleceu no último dia 20 de julho, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. >