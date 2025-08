SAUDADE

Irmão de Preta Gil relembra conversa com a cantora sobre o câncer: 'Fiquei devastado'

Bem Gil desabafa nas redes sociais e recorda ligação com a irmã após diagnóstico

Bem Gil, irmão da cantora Preta Gil, emocionou os seguidores ao compartilhar uma lembrança marcante da irmã nas redes sociais. Em publicação feita na última quinta-feira (31), ele revelou detalhes de uma conversa com Preta logo após o agravamento do câncer, doença que tirou a vida da artista no último dia 20 de julho, aos 50 anos, nos Estados Unidos. >

“Preta me ligou na véspera do show da Ana no Circo Voador, em agosto passado, pra contar do agravamento da doença e eu fiquei devastado”, relembrou o músico. “Fui por ela mesma consolado e incentivado a ir pra montagem naquela tarde. Na semana seguinte fui visitá-la em São Paulo e ela vibrava com o sucesso do show! Preta era assim!”>